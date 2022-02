“È davvero sporca”. GF Vip, Barù spiffera tutto a Davide. Fa il nome della concorrente. Sì, proprio lei

Ancora la questione dell’igiene e dunque della presenza di troppa sporcizia al ‘GF Vip’ è predominante in queste ore. A raccontare tutto sono stati Barù e Davide Silvestri, che mentre si trovavano sul letto a riposarsi hanno tirato fuori l’argomento e hanno puntato il dito contro questa situazione insostenibile. In particolare, è stato il nipote di Costantino della Gherardesca ad accusare una concorrente, facendo dunque il suo nome. E siamo certi che in puntata i litigi potrebbero non mancare.

Eppure, anche lo stesso Barù è finito sotto attacco. Come riporta il sito ‘Blasting News’, durante il suo confessionale il gieffino si sarebbe lasciato andare a qualche flatulenza di troppo, al punto da renderlo inagibile per gli altri concorrenti. Ed è stata proprio la Nazzaro ad accorgersi di tutto, sbottando una volta uscita. Lei ha detto chiaramente che c’era della puzza e che non era così prima che entrasse Barù: “No ragazzi, non puzzava prima per niente. Ora puzza da morire”.

In primis è stato Silvestri a soffermarsi sulla compagna di avventura, criticandola per il suo modo di fare nonostante in passato sembravano avessero ormai stretto una buona amicizia: “Lei ti lascia la porta aperta, mamma mia è proprio disordinata. Fa veramente un casino”. Ma è stato Barù a rendersi protagonista di una frase ben più pesante: “Lei è proprio sporca, una donna sporca”. Successivamente l’attore ha voluto aggiungere: “Non sa uscire e chiudere la porta, devo andare io”.





E ad essere stata accusata di non essere una donna pulita Soleil Sorge, che quando lo saprà ci rimarrà sicuramente male visto che credeva entrambi suoi amici. Anche se in molti sui social ipotizzano anche che Barù stesse semplicemente scherzando: “Ma no, stava imitando Delia”, “Questa si chiama ironia, stava prendendo in giro Delia che lo aveva detto prima”. Sta di fatto che scopriremo presto se ci saranno ulteriori precisazioni su questo siparietto nato tra lui e Davide Silvestri.

Intanto, Sonia Bruganelli ha criticato aspramente Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore ha infatti voluto difendere la bontà della ipotetica relazione sentimentale tra Jessica Selassié e Barù. Ma questa sua apertura nei confronti della principessa etiope e del nipote di Costantino della Gherardesca non ha convinto la coniuge di Bonolis: “Ma davvero fai? Ma non capite che sto difendendo Jessica da uno che non fa altro che utilizzare le sue fan per ricavare voti per la moglie?”.