“È il momento di farlo”. GF Vip, Davide Silvestri mette tutto in chiaro: “Lo capisci o no?”

GF Vip 6, il conforto per Antonio Medugno. Problemi di salute che sembrano riaffiorare nella vita del gieffino. Ma anche l’incitamento a non mollare a pochi giorni di distanza dal verdetto finale che decreterà il nome del vincitore: “Amore non mollare, ti prego, non mollare, fuori c’è tanta gente che vuole che tu resti dentro. Sii forte come sei sempre stato”, le parole di papà Vincenzo e del fratello Michele. E poi?

“Ho paura di rientrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull’alimentazione – ha detto Medugno – La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina che sta come risolverle”.

“Riguardo la situazione che ho esternato un po’ di giorni fa, ho risentito di alcune problematiche fisiche. Sono stato poco bene. Mi sento molto vulnerabile psicologicamente, ho la testa debole. E quando mi è successo un po’ di anni fa sono entrato in un brutto momento, chiamiamolo così. Faccio difficoltà a parlarne, non voglio riviverlo mai più. […] Quello che vivo adesso è diverso, sto subendo varie cose e questa paura, dopo vari giorni, mi ha portato a prendere questa decisione”.





In seguito allo sfogo del gieffino, a intevenire sulla questione delicata anche Davide Silvestri: “Sfrutta questa roba per farti venire il panico e farti vedere che in dieci giorni riesci a risolverlo e non stai morendo. Già ti è venuto e sei ancora qui, non mi sembri impazzito di cervello né non lucido. Capisci che è una roba che è inesistente? E’ vero ma non è reale, è un problema che non è reale”.

Davide Silvestri ha tentato di aiutare l’amico, che ha dunque apprezzato il gesto: “Io apprezzo che stai provando a darmi consigli perchè mi hai detto che hai passato cose simili e rivedi alcune esperienze tue in ciò che sto vivendo io”.