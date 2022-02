Venti giorni e spiccioli alla fine dell’edizione numero 6 del GF Vip ed ecco che gli animi si scaldano. Ormai sono saltati tutti gli equilibri e iniziano a circolare le prime voci sui possibili vincitori. Nelle ore scorse Sonia Bruganelli aveva lanciato una bomba. “Il GF Vip? Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti”.



A proposito di Lulù Selassié, che è già finalista del GF Vip, l’opinionista ha dichiarato: “Io credo che se dovesse vincere Lulù è perché è stata sempre se stessa”. “Stiamo giudicando una reality e un personaggio come Lulù all’interno del reality è un personaggio che ci ricorderemo, come è stato Zorzi al GF Vip dell’anno scorso, sono persone un po’ diverse dalla massa”. E sulla storia d’amore con Manuel Bortuzzo, Sonia ha rivelato.



“Mi sono permessa di dire in trasmissione che il fatto di stare con Manuel non è un merito; se è amore è amore, le persone si innamorano a prescindere, perché sennò vogliamo fare le persone inclusive e poi diamo i premi a persone che invece si sono innamorate”. Mentre Lulù viaggia quindi verso la vittoria del GF Vip la sorella Clarissa rischia di venire tagliata.





GF Vip, niente diretta per Clarissa



Tutto colpa delle frasi che la principessa ha riservato a Katia Ricciarelli nell’ultima puntata del GF Vip e che non sono piaciute a Alfonso Signorini. “Clarissa Selassié ha scritto ‘esci brutta strega’ un gesto che non mi piace, non si può scherzare su questo, è estrema maleducazione. Voglio bene a Clarissa e lei lo sa, cara Clarissa ti ho scelta insieme alle tue sorelle, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto”.



E ancora ha detto Signrini: “Ok? Ci sono tanti giovani educati che conoscono ancora le buone maniere”. Ieri, nel corso di una diretta Instagram, Clarissa ha dichiarato di non essere stata ancora contattata dagli autori del GF Vip per presenziare nel parterre dei concorrenti eliminati. L’ipotesi sarebbe dunque che per punire il comportamento di Clarissa.