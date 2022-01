“Basta, me ne vado”. Barù, colpo di scena al GF Vip: perché ha preso questa decisione

Brutte notizie per i sostenitori di Barù Gaetani al ‘GF Vip’. Purtroppo starebbe per prendere una decisione estrema sul suo futuro nel programma di Alfonso Signorini. Dopo la puntata in diretta del 7 gennaio, avrebbe ormai chiarito definitivamente i suoi dubbi. Già nel corso dell’appuntamento serale aveva manifestato la volontà di non continuare a lungo questa sua esperienza televisiva, ma ora sembra che siano state sciolte anche le ultime riserve. Ne ha parlato in queste ore con due coinquiline.

Intanto, prima di dirvi tutto su Barù Gaetani, è scoppiata una polemica intorno a Valeria Marini. A scagliarsi contro di lei Elenoire Ferruzzi: “Un fatto increscioso è avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Mi ha chiamato travestito, ma sa benissimo chi sono. Ci siamo conosciute ad una cena ed è stata tutto il tempo a fissarmi e a chiedermi se fossi transessuale. Lei non lo aveva capito in quanto molto femminile. Mi disse anche che le unghie mi avrebbero portato malissimo perché erano ricurve. Deve chiedere scusa”.

Nonostante non sia passato nemmeno un mese dal suo ingresso nella Casa, Barù Gaetani ha ormai perso ogni tipo di stimoli e sarebbe intenzionato ad abbandonare la trasmissione. Ha ormai ottenuto i suoi obiettivi personali. Eppure in questi giorni sembrava imminente la nascita di una storia d’amore con lui protagonista. Infatti, si era avvicinato notevolmente alla princess Jessica Selassié. Ma parlandone con Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ha fatto intendere di non avere voglia di andare oltre e di essere in procinto di andare via.





La Sorge ha preso in giro Barù Gaetani, dicendogli: “Proprio adesso che stai iniziando la tua love story con Jessica vuoi andare via?”. E lui ha risposto: “Con Valeria. No no, non ho iniziato alcuna love story con nessuno, ve lo dico chiaro e tondo. Io e Jessica? Non capisce le mie battute”. E lei ancora: “Lei è acida e basta, non è umorismo inglese, è acida e cacac…i immensa ma è super dolce e carina. Si prende tantissima cura”. Poi ha ribadito ancora di non avere intenzione di fidanzarsi con l’etiope.

Questa la conclusione di Barù Gaetani: “La vedo una donna ma vi assicuro che non inizierò nessuna storia d’amore con nessuno qui dentro specialmente per mezza clip tanto credo che le do le clip se voglio”. Staremo a vedere comunque se davvero rinuncerà a proseguire la sua esperienza nel reality show o se sarà convinto dai compagni di avventura a rimanere.