Ancora una volta è l’igiene a farla da padrona al ‘GF Vip’. Anzi, per essere precisi, la mancanza di condizioni igieniche adeguate. E stavolta Barù non è riuscito a contenersi e ha deciso di esplodere di rabbia puntando il dito contro un concorrente. Ormai ha capito chi sia colui che lascerebbe il bagno molto sporco e ha rivelato tutto, abbandonando del tutto la diplomazia. E a quanto pare anche Delia Duran avrebbe beccato il gieffino, subito dopo essersi reso protagonista di un gesto non piacevole.

Intanto, in precedenza Barù si era lasciato andare ad alcune considerazioni su Jessica Selassié: “Io spero nell’amore tra Gianluca e Jessica. Sarebbe tutto più leggero per me, che veramente mi sento come un… Non dico… Non faccio, meglio che non faccio paragoni. Volevo dire una cosa troppo brutta”. Sui social in tanti hanno commentato questo “palo” di Barù a Jessica, tanti sperano che lui parli chiaro anche con la ragazza e qualcuno lo ha condannato. Ma vediamo adesso con chi ha il dente avvelenato.

Barù ha voluto smascherare e attaccare un vippone, durante una conversazione con Davide Silvestri e Giucas Casella. Davide gli ha comunque dato un consiglio ben preciso: “Però così gli fai fare una figuraccia, io glielo direi a lui”. L’attore non vorrebbe che il nipote di Costantino della Gherardesca possa ripetere queste sue parole durante la puntata con Alfonso Signorini. Ma lui sembra aver ormai perso la testa ed è sembrato stanco di questa situazione. Quindi, potrebbe succedere davvero di tutto.





Durante questo dialogo con i due coinquilini, Barù ha quindi detto: “23 anni e fai ancora la pipì sulla tavoletta del bagno? Ma dai su, è giovane? Ma va. Scusami Davide, ma non sono qui ad educare la gente su come andare in bagno. Delia ha detto che lo ha beccato già due volte. Io avevo avuto un sentore tre giorni fa, ma non ho detto nulla perché non avevo i fatti chiari. A me fa proprio schifo”. A rendersi autore di questo gesto, che renderebbe non pulito il bagno, sarebbe stato Antonio Medugno.

Per chi non conoscesse bene il nuovo arrivato al ‘GF Vip’, Antonio Medugno ha iniziato a calcare le passerelle più famose sin da bambino e ha sfilato per grandi marchi come con Richmond e Moschino. Nella sua carriera ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Clarissa Marchese e come tentatore di Temptation Island. Anche su Instagram ha un profilo molto seguito, dove mette in mostra il fisico prestante.