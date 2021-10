“So già tutto”. Alex Belli ‘canta’ al GF Vip con Manuel Bortuzzo: è successo dopo la puntata

Sorpresa per Francesca Cipriani. Questa volta il suo fidanzato Alessandro Rossi entra per davvero nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo averla vista provare a eludere le normative Covid pur di raggiungere il suo fidanzato, questa volta ha potuto realmente abbracciarlo. Tuttavia prima dell’incontro Alfonso Signorini ha fatto uno scherzo alla gieffina. Le ha fatto girare tutte le stanze e gli spazi della casa più spiata d’Italia, poi l’aiuto dallo studio: “Corri in passerella”, ma una volta uscita la showgirl non trova nessuno e comincia a perdere le staffe.

Francesca Cipriani non trova nessuno e inizia a gridare “Amore, amoreeee…”. Ma in realtà Alessandro Rossi è già nella casa. “Non vedo l’ora di abbracciarla, stritolarla e baciarla” e Alfonso Signorini lo fa correre nella casa, ma nessuno può parlargli e il giovane comincia a girare per la casa. Alfonso però torna dalla Cipriani che memore della scorsa volta ha capito che non deve parlare e fa solo dei versi.

“Ma cosa fai ancora la fuori ti sfrizzo io corri nella casa che Alessandro ti aspetta la”. Ma la porta rossa non si apre e lei ci si scaglia contro. Una volta scoperta la presenza del fidanzato, Francesca Cipriani è corsa incontro al fidanzato per abbracciarlo, saltandogli letteralmente addosso: “Non ci credo, non puoi essere tu – ha esclamato la showgirl – sono felice che lui sia qui, lo amo”.





Dell’incontro tra Francesca Cipriani e il suo fidanzato se ne parla anche dopo la puntata. Alex Belli ne discute con Manuel Bortuzzo e svela che sapeva da tempo di questo incontro. L’attore ha raccontato infatti che questa cosa gli era stata detta da qualcuno: “Me l’aveva detto il Ciccio Pasticcio. Perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?”. L’ex nuotatore appare disorientati e non capisce bene di cosa stia parlando Alex Belli.

Così sul tavolo l’attore ha scritto il nome, per far capire che la persona da lui nominata è Fabrizio Corona. Alex Belli non dice il nome ad alta voce e per farlo capire a Manuel Bortuzzo utilizza un soprannome. “Ah… non lo sapevo”, esclama l’ex nuotatore. Insomma da questa chiacchierata si capisce come Alex Belli già sapesse dell’incontro tra Francesca Cipriani e il suo fidanzato ancor prima dell’inizio del programma. “Ma sai che.. non so se è positivo”, ha detto poi titubante Alex Belli mentre mangiava il suo piatto di pasta.