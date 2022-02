Meno di un mese alla fine del GF Vip e aria sempre più tesa. Due le finaliste sicure: Delia Duran e Lulù Selassié che lo scorso giovedì ha vinto la gara al televoto con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Katia Ricciarelli che nelle ultime ore ha rotto definitivamente con Alex Belli, non ha digerito infatti il modo con il quale ha trattato Soleil ed ha deciso di mettere fine ad una delle amicizie più solide del Grande Fratello Vip.



Un colpo che Alex Belli sembra non avere incassato se è vero che dopo Soleil e Delia ha baciato un’altra concorrente. Poche ore dopo, conclusa la notte folle in stile Las Vegas, Belli ha confermato di aver baciato la principessa Jessica Selassié davanti a Delia e Manila Nazzaro, che ha chiesto poi spiegazioni alla pantera sudamericana, finita nel mirino di Cecilia Rodriguez, a proposito della sua mancata reazione.



“Mani, giusto per la cronaca, perché è doveroso che io ve lo dica, anche io ho dato un bel bacio in bocca, ma a Jessica. Sì c’è stato questo bacio anche tra di noi”, ha detto Alex Belli nella mattina del GF Vip. E Delia come l’ha presa? “No che non mi sono arrabbiata, perché ero insieme a lui e questo fa la differenza. Diciamo che l’abbiamo condiviso insieme”.







E ancora: “Per fare queste cose dobbiamo essere insieme, perché se lui lo fa da solo è diverso ed ha un altro sound. Come dico sempre la condivisione è questo”, ha ammesso Duran. Che il bacio ci sia stato nella casa del GF Vip lo conferma anche la diretta interessata, raccontando dettagli alla sua amica Sophie Codegoni, alle prese con un difficile rapporto con Alessandro Basciano.



“Mi ha baciata davanti a Delia e Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito. Penso stiano iniziando un gioco, perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva finta e invece mi ha proprio preso per darmi un bacio. Però amore io ero rigida”. Alex Belli, come spiega, le avrebbe infilato la lingua in gola. Chissà se il pubblico del GF Vip gradirà.