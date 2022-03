“Un pazzo, uomo di m…”. Alex Belli travolto senza sconti dopo il suo ritorno al GF Vip

Non è stato certamente trionfale il ritorno in studio di Alex Belli al ‘GF Vip’. Vi abbiamo raccontato in un precedente articolo del regalo hot e considerato inopportuno ad Adriana Volpe, che ha ricevuto un oggetto fallico dal compagno di Delia Duran. Il pubblico si è immediatamente dissociato, condannano quel gesto ritenuto da tante persone sessista. Ma durante il suo arrivo è stato anche attaccato duramente da un’ex gieffina, che da casa lo ha aggredito verbalmente e pesantemente.

Oltre ad Alex Belli, un’altra protagonista della puntata del 7 marzo è stata Lulù Selassié, che ha rivelato particolari molto delicati del suo passato: “La mattina era un incubo per me, non volevo andare a scuola e volevo stare solo con mia madre. In macchina piangevo disperatamente, mi sono sentita diversa quando mi hanno chiamata neg***. Ma anche a Londra ho vissuto un incubo con stalking e ricatti. Mi svegliavo con 80-90 messaggi di questa persona, ne ho parlato con Jessica ma non riuscivo a dirlo a mia mamma”.

Quando ha visto apparire Alex Belli, che ha iniziato a battibeccarsi con Soleil Sorge, l’ex vippona non ci ha visto più e ha iniziato ad insultarlo in tutti i modi: “Non mi piace quest’uomo, mamma mia che ansia. Madonna, questo qui è andato a fare un ritiro spirituale nel deserto ed è tornato più pazzo di prima. Tra l’altro adesso sminuisce Soleil pure, questo grosso cogl***”. Prima di chiudere l’argomento, ha aggiunto altre frasi pungenti contro di lui e c’è già chi evoca una possibile diffida.





Ad essersi resa autrice di queste bordate contro Alex Belli è stata l’amica di Soleil ed ex concorrente del ‘GF Vip 5’, Dayane Mello, che ha rincarato ancora la dose subito dopo. Attraverso una diretta pubblicata su Instagram, ha affermato: “Cioè che rabbia, perché quest’uomo deve credersela così tanto? Ma che mer*** è? Dai, che schifo”. E sul web sono apparsi diversi video in cui si vede lei proferire queste invettive contro l’attore. E sono stati in tanti a schierarsi dalla parte di Dayane.

I telespettatori hanno commentato così sul web la sfuriata di Dayane Mello contro Alex Belli: “Dayane, ti amo da sempre e oggi un po’ di più”, “Urlalo Dayane, Alex è una me***”, “Dayane è grande, è una regina”, “Io mi sento male, non ce la faccio. Sei tutti noi Dayane”. E staremo a vedere se questo scontro proseguirà anche altrove, quando Alex sarà messo al corrente della vicenda.