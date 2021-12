Al ‘GF Vip’ è entrato in scena l’ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’ e l’ex protagonista di ‘Temptation Island’, Alessandro Basciano. Negli ultimi giorni si è avvicinato particolarmente alla concorrente Sophie Codegoni, infatti hanno anche dormito vicino nel letto. Ma a tenere banco è anche il suo passato, infatti ha deciso di rompere il silenzio la sua ex fidanzata, che ha deciso di andarci giù pesantissimo. Non sa ancora nulla di queste sue dichiarazioni, ma quando lo saprà non ne sarà sicuramente felice.

Intanto, a piangere per Alessandro Basciano è stata Jessica Selassié. Sophie ha quindi svelato all’amica svelato di aver parlato con il nuovo arrivato ma di non avergli detto nulla di preciso in merito a un ipotetico interesse da parte di Jessica Selassié: “Sai cosa ho appena detto ad Alessandro? Io ho smorzato le battute e gli ho detto che rispetto la mia amica. E se tu può avere qualcosa nei suoi confronti, ma io questo non lo so con certezza perché non vado a dire a lui i ca… nostri sinceramente”.

Alessandro Basciano ha avuto una relazione sentimentale con la bellissima Erjona Sulejmani, poi terminata senza preavviso e con tanto mistero. Infatti, come ha ricordato ‘Biccy’, il ‘Corriere dello Sport’ aveva parlato così della loro rottura: “Durato poco l’amore tra l’ex moglie di Blerim Dzemaili e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. A comunicare la rottura ci ha pensato Amedeo Venza. Lui era pronto a fare progetti importanti con Erjona. Ma col tempo qualcosa si è rotto e ad oggi i motivi dell’addio sono un mistero”.





E adesso la Sulejmani è tornata alla ribalta e ha deciso di ‘cantare’, rivelando tutta la verità su Alessandro Basciano al giornalista Gabriele Parpiglia di ‘Casa Chi’. Parole durissime ed eloquenti nei confronti del gieffino: “Alessandro? Si è venduto molto bene ma con me è durata poco la recita. Due mesi e l’ho liquidato, pensa che l’ho portato anche a Fuerteventura, menomale che l’ho rispedito indietro”. E c’è chi sia pronto a giurare che molto presto Erjona potrebbe incontrarlo al ‘GF Vip’.

Alessandro Basciano, il bel tentatore di Temptation Island che sta creando scompiglio tra le vippone, sembra avere un piccolo problema coi brufoli che, come ha riportato il sito ‘Funweek’, è stato reso ancora più evidente dalla regia del GF Vip 6, che ha dedicato alla sua fronte un’inquadratura molto dettagliata dopo che lui se ne è lamentato.