Il Grande Fratello Vip 6 sta entrando nel vivo. Ormai sono due settimane che gli inquilini sono chiusi nella Casa di Cinecittà e pian piano stanno venendo fuori i caratteri dei vari concorrenti, le prime amicizie, i primi baci e le prime sorprese. Si è già formata la prima coppia: si tratta di Manuel Bortuzzo e di Lulù Selassiè. Tanti i segnali le attenzioni e la complicità tra i due. Dopo il primo bacio scoccato in piscina, il nuotatore e la principessa continuano fare sul serio. Due sensibilità che sembrano essersi incontrate.

“Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo”, come sottolineato dallo stesso ex nuotatore. E poi sembra impossibile frenare il feeling e la tenerezza, soprattutto sotto le lenzuola. Un bacio rincorre un altro bacio e i due sembrano formare una bella coppia. D’altronde Lulù non ha smesso di sottolineare quanto il nuotatore la faccia stare bene: “Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura. Sto bene”.



Come ogni GF Vip che si rispetti non poteva mancare l’aereo. Il primo è volato nelle ultime ore sulle teste dei vipponi. Destinataria del tenero messaggio Raffaella Fico: a inviarglielo è stato il suo fidanzato Piero. La prima a notarlo è stata Soleil, che corre in Casa a chiamare tutti chiedendo “Chi è Piero?”. Raffaella corre in giardino a vedere l’aereo, visibilmente emozionata e felice del gesto del fidanzato. Francesca Cipriani si commuove e tutti i VIP corrono in giardino per unirsi alla gioia di Raffaella. “Evviva Piero!” esultano tutti gli inquilini della Casa.





L’aereo trasportava uno striscione con la scritta: “R, per sempre e 1 giorno. Ti amo”. La showgirl si è naturalmente emozionata alla vista del messaggio, ma la reazione più forte l’ha avuta Francesca Cipriani. Inaspettatamente infatti l’ex Pupa, rimasta profondamente toccata dal gesto del fidanzato di Raffaella, è scoppiata in lacrime ed è immediatamente stata consolata dal resto del gruppo: la sua reazione non è passata inosservata agli occhi degli altri coinquilini.

Inizialmente, Raffaella Fico aveva assicurato ad Alfonso Signorini di essere single. Tuttavia durante il reality ha confermato la relazione in corso. Il suo fidanzato è Piero Neri, imprenditore ed erede di un’impresa mercantile di Livorno ed è legato alla showgirl dallo scorso luglio. A quanto pare, i due si sarebbero scambiati la promessa di convolare a nozze dopo la partecipazione al reality.