“Ha mentito a tutti”. Accusa choc a Soleil, viene fuori tutto e al GF Vip esplode il caso

Si può mettere decisamente male ora per Soleil Sorge, alla luce di quanto successo in queste ore. Sul suo conto sono piovute accuse davvero gravi e sicuramente sarà messa al corrente della situazione il prima possibile. Come detto, lei è ancora ignara di tutto, ma fuori dal ‘GF Vip’ c’è chi l’ha demolita con parole destinate ad alzare un enorme polverone. E staremo a vedere come reagirà, quando saprà di queste considerazioni poco lodevoli espresse da una che conosce bene.

Ma anche dentro al ‘GF Vip’ la tensione è alta. Nelle ultime ore Soleil Sorge si è avvicinata a Manila Nazzaro e si è potuto sentire la ragazza dirle: “Lavali questi piatti”. E Manila ha replicato immediatamente: “Lavali pure tu Sole, ogni tanto. C’è anche un detersivo famosissimo”. E la giovane ha reagito ancora rendendosi protagonista del gesto dell’ombrello. Indubbiamente l’hanno messa sull’ironia e sullo sfottò, ma questo testimonia che tra le due il rapporto non è più idilliaco come in passato.

In particolare, è emerso stavolta che Soleil Sorge avrebbe omesso tutta la verità su di lei e avrebbe così mentito al ‘GF Vip’ e di conseguenza all’intero pubblico. Questa donna che ha parlato della vippona ha condiviso con lei un’altra esperienza televisiva pochi anni fa e ha anche ammesso che inizialmente aveva creato un bel legame. Ma quando si è messa alla ricerca di maggiori informazioni sull’ex ‘Uomini e Donne’ ha notato diverse incongruenze e menzogne dette dalla gieffina.





A spiattellare tutto su Soleil Sorge è stata Sarah Altobello, che ha partecipato con lei a ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2019. La concorrente del ‘GF Vip’ non avrebbe mai frequentato l’accademia ‘Lee Strasberg’ e quindi non si sarebbe mai diplomata come attrice: “Ho mandato una mail alla segretaria di quella scuola e ho anche fatto il nome di Soleil, riferendo che avrei voluto prendere parte ai suoi stessi corsi. Mi hanno detto che nessuna Soleil Sorge ha frequentato quella accademia e quindi le bugie hanno le gambe corte”.

E poi la Altobello ha aggiunto su Soleil Sorge: “Dato che tra le mura del Grande Fratello Vip hai detto un sacco di bugie non è forse il caso di smetterla e diventare grande? Soleil si è dimenticata di me, mi ha cancellato dalla sua vita senza un motivo. Senza un perché. Senza che ci fosse modo, da parte sua, di spiegarmi cosa l’abbia spinta a mettermi in disparte. Ho sofferto per loro”.