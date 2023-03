Episodio bruttissimo ai danni di Edoardo Tavassi al GF Vip 7, costretto a sentire cose molto sgradevoli nei suoi confronti e non solo. A rivelare tutto è stato Luca Onestini, che ne ha parlato col diretto interessato e con Oriana Marzoli. I vipponi contano sul supporto di moltissimi fan, ma i detrattori ci sono sempre e stavolta a finire nel tritacarne è stato il fratello di Guendalina, il quale ha dovuto ascoltare forzatamente delle urla orrende, che hanno coinvolto purtroppo anche la sua famiglia.

A breve vi diremo tutto su Edoardo Tavassi e le offese subite al GF Vip 7, intanto c’è una novità su Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. L’opinionista ha esclamato: “Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella ha avuto nei miei riguardi e dei miei familiari. E saranno state dettate da un’uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere, con la sua leggerezza”.

Edoardo Tavassi, urla fuori dal GF Vip 7: è stato offeso

Edoardo Tavassi ha udito delle grida tutt’altro che piacevoli dall’esterno del GF Vip 7, che hanno preso di mira non soltanto il gieffino ma anche sua madre. La reazione di lui è stata sorprendente per molti utenti, che hanno condannato questo brutto gesto nei suoi riguardi. Secondo quanto è stato possibile capire dal sito Novella 2000 grazie ad alcune dichiarazioni di Oriana, questa voce avrebbe detto: “Figlio di tr***” o in alternativa “figlio di put***”. E lui ha detto una frase in risposta a questi insulti.

Il fratello di Guendalina Tavassi ha detto alla Marzoli e ad Onestini, che nella notte tra il 21 e 22 marzo ha reagito in questo modo agli attacchi personali di questa persona che lo detesterebbe: “Buonanotte anche a te“. Quindi, ha mantenuto il massimo della calma e ha fornito una risposta pacata e civile. Ma chi ha condiviso il video su Twitter non ha fatto la stessa cosa: “Stanotte delle persone hanno urlato insulti contro Tavassi e sua madre. Tavassi si fa una risata, Oriana anche ma chi ha urlato deve vergognarsi tanto quanto le persone che hanno insultato Oriana con parole deplorevoli nelle loro room”.

Stanotte delle persone hanno urlato insulti contro Tavassi e sua madre.

Tavassi si fa una risata, Oriana anche ma chi ha urlato deve vergognarsi tanto quanto le persone che hanno insultato Oriana con parole deplorevoli nelle loro room.#gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/70Uxn3qrTu — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) March 22, 2023

E altri utenti hanno voluto scrivere, sempre a supporto di Edoardo Tavassi: “Non sopporto Tavassi, ma di certo non urlerei mai offese pesanti verso di lui o la sua famiglia”, “Ora votate Tavassi”, “I codardi vanno di notte ad urlare verso uno madre”, “La gente non sta bene veramente”.