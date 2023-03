Clamoroso episodio al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi protagonista. Quando le immagini delle telecamere hanno ripreso il fratello di Guendalina e gli altri vipponi, il pubblico è rimasto sorpreso per l’accaduto. Ma subito dopo si è compresa l’origine di questa inedita situazione, con lui che aveva praticamente bloccato la porta rossa. Si è messo lì davanti con un oggetto prelevato dalla stanza per impedire che potesse materializzarsi ‘l’incubo’, come lui stesso aveva confessato in precedenza ad Oriana.

Intanto, al GF Vip 7 non c’è spazio solo per Edoardo Tavassi. Nikita Pelizon ha infatti scritto una bellissima lettera ad Antonella Fiordelisi: “Scricciola, grazie di tutto l’amore, l’affetto, sostegno, tempo, risate e bellissimi ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. Non era un sola, ma sole contro tutti e ci vediamo fuori. Goditi il tuo amore Edoardo e salutamelo”. Ma torniamo al gieffino e vediamo stavolta cosa ha combinato davanti agli altri coinquilini.

GF Vip 7, il clamoroso gesto di Edoardo Tavassi

L’avvenimento al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi scatenato ha riguardato anche Antonella Fiordelisi, eliminata nella serata del 20 marzo. Prima lui e Oriana Marzoli hanno praticamente festeggiato, quando si sono accorti che la fidanzata di Edoardo Donnamaria fosse realmente in studio. Hanno capito che non sarebbe mai più ritornata nella casa e c’è stata una gioia immensa. Poi, però, per estrema precauzione il fratello di Guendalina ha fatto altro e sul web quelle immagini sono diventate più che virali.

Come si può osservare dal video diffuso da Mondo del Reality su Instagram, Tavassi ha posizionato un materasso davanti alla porta rossa per impedire l’eventuale accesso di Antonella Fiordelisi. E ha affermato: “Chiudi, chiudi“. La pagina social ha commentato: “Tavassi che copre la porta per la paura che Antonella possa rientrare ahahah”. Eppure non tutti si sono divertiti, infatti i fan della giovane non hanno certamente fatto i salti di gioia e, anzi, hanno criticato duramente quell’atteggiamento.

Gli internauti hanno criticato così Edoardo Tavassi: “Spero e mi auguro che questo buffone esca”, “Squallidi, ancora a parlare di Antonella”, “Ossessionati fino alla fine”, “Nemmeno i bimbi dell’asilo si comportano così”, “Edoardo, per quello che hai fatto dovevi esser squalificato”.