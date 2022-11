Alfonso Signorini ha ricevuto un rifiuto di un concorrente per il GF Vip 7. La notizia è stata confermata dal diretto interessato, che ha tirato in ballo anche Barbara D’Urso. Infatti, il no sarebbe avvenuto per questioni prettamente lavorative. Un vero e proprio colpo di scena, visto che presumibilmente il conduttore non si aspettava questa decisione da parte dell’uomo. La persona in questione ha rilasciato un’intervista a Trend & Celebrities, a Rtl 102.5, e qui ha spiegato nei minimi dettagli la sua scelta.

A breve vi racconteremo tutto su ciò che ha dovuto accettare Alfonso Signorini. Un rifiuto di un ipotetico concorrente del GF Vip 7 è arrivato e il pubblico ne resterà deluso. Intanto, mentre Nikita Pelizon e Sarah Altobello erano intente ad avere un dialogo, si è visto camminare qualcosa che somiglierebbe ad un topo. Ovviamente il filmato è diventato virale in poco tempo, ma Novella 2000 è giunta ad un’altra conclusione: potrebbe essersi trattato di una ripresa fatta da una telecamera presente all’esterno della casa e quindi si è potuto vedere un moscerino o in alternativa una mosca.

Alfonso Signorini, rifiuto di un concorrente: “No al GF Vip 7”

Alfonso Signorini aveva un obiettivo ambizioso, ma questo rifiuto del concorrente ha scombussolato il GF Vip 7. Quindi, il padrone di casa dovrà necessariamente virare su altri nomi perché non c’è la possibilità di portarlo nella casa più spiata d’Italia. Queste le parole dell’uomo a Rtl 102.5: “Da gennaio comincerò le prove di Taxi a due piazze declinato al femminile. Nell’originale c’è un tassista uomo con due mogli, il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti. Barbara D’Urso è una macchina da guerra”.

Poi ha aggiunto: “Mentre faremo lo spettacolo continuerà con Pomeriggio 5. Faremo le prove al mattino, dalle 10.00 alle 14.00, per permetterle di andare in studio a preparare la trasmissione. Per il teatro, per il Goldoni e per Barbara, ho rinunciato al Grande Fratello. Mi hanno fatto una bella offerta, ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi. Ne ho parlato con Signorini che ha capito la mia situazione”. A rifiutare il programma è stato Franco Oppini.

Franco Oppini, 72 anni, è noto per essere stato il componente de I Gatti di Vicolo Miracoli con Umberto Smaila. Quest’ultimo dovrebbe entrare nel GF Vip 7 nei prossimi mesi, mentre lui ha rifiutato. Recentemente, l’anno scorso è stato protagonista nel film Come niente, mentre in tv in Dreams, il calore dei sogni.