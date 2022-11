Al GF Vip 7 scoperta choc nella casa, almeno stando a diversi utenti che hanno commentato il video apparso sul web. Successivamente il sito Novella 2000 è stato in grado di dare una spiegazione all’accaduto, che comunque non ha trovato conferme ufficiali. Non si segnalano prese di posizione da parte della produzione, dunque la certezza assoluta non c’è ancora. Intanto, però, possiamo raccontarvi il fatto e poi ognuno di voi potrà ovviamente farsi una propria idea, visto che finora sono state tante le ipotesi circolate.

Ciò che è certo è che se fosse confermato, si tratterebbe di qualcosa di molto disgustoso. Nella casa del GF Vip 7 ci sarebbe stata una scoperta choc, sebbene due delle concorrenti del programma non si siano nemmeno rese conto minimamente dell’episodio. Ma chi segue la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra è sempre abile nello scovare qualcosa che non va ed è ciò che è successo nelle ultime ore. Un mistero sta attanagliando migliaia di follower, che vogliono sicuramente saperne di più.

Leggi anche: “Beccati così”. Notte bollente al GF Vip 7, la coppia si fionda sotto le coperte e si sente tutto





GF Vip 7, scoperta choc nella casa? Cosa è stato visto

Sarebbe davvero clamoroso quello che sarebbe apparso davanti alle telecamere del GF Vip 7. Una scoperta choc, decisamente brutta, che farebbe preoccupare non poco i concorrenti del programma di Canale 5. Ma le ipotesi, come vi abbiamo riferito precedentemente, sono più di una e quindi non è da escludere che questa presenza inquietante nelle mura di Cinecittà possa invece essere un semplice effetto ottico. Andiamo a vedere insieme cosa sarebbe apparso nella dimora del Grande Fratello Vip.

Mentre Nikita Pelizon e Sarah Altobello erano intente ad avere un dialogo, si è visto camminare qualcosa che somiglierebbe ad un topo. Ovviamente il filmato è diventato virale in poco tempo, ma Novella 2000 è giunta ad un’altra conclusione: potrebbe essersi trattato di una ripresa fatta da una telecamera presente all’esterno della casa e quindi si è potuto vedere un moscerino o in alternativa una mosca. Quindi, nessun roditore avrebbe fatto capolino nella residenza dei vipponi, che potrebbero restare tranquilli.

Altri utenti anche non credono al topo nella casa: “Ma è un fotomontaggio, appare all’improvviso”, “Al massimo sembra un piccolo insetto sulla telecamera”, “Ma raga, è palesemente montato”, “Ma perché creare dei video finti? Lo trovo di una bassezza allucinante”, “Ma è solo un insetto sulla telecamera”.