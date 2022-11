Notte hot al GF Vip 7. Secondo round per una delle coppie del reality show condotto da Alfonso Signorini. La scorsa notte Alberto De Pisis si era trovato ad assistere a due momenti intimi tra le due coppie della casa: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e quella freschissima formata da Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

A poche ore di distanza l’una dall’altra, le due coppie si sono concesse una notte hot sotto lo sguardo attento e vigile del Grande Fratello Vip e le orecchie del concorrente, rimasto in camera nel suo letto singolo mentre le coppie se la spassavano.

Notte hot al GF Vip 7: Oriana e Antonino sotto le coperte

Un’altra notte hot si è consumata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Una delle coppie, quella composta da Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, è tornata sotto le coperte e ovviamente il video è diventato virale sui social. La serata non è iniziata al meglio, perché l’influencer e l’ex di Belen Rodriguez hanno litigato.

Prima della notte hot, Oriana Marzoli se l’è presa con Antonino perché non l’ha difesa durante la lite con Edoardo Tavassi. “Io mi so difendere da sola è vero, però volevo almeno il tuo appoggio. Dopo ho pianto e tu non c’eri. Bene ti alzi anche adesso? Con me hai chiuso, io non sono Giaele, basta finisce qui”, ha detto l’influencer a Spinalbese, che per tutta risposta è andato via. Poi Oriana è andata a letto convinta che lui lo raggiungesse ma così non è accaduto e la Marzoli è andata su tutte le furie.

ANTONINO E ORIANA CHE CI REGALANO IL 2° ROUND DEL LIMONE SOTTO LE COPERTE, MA QUESTA VOLTA LA REGIA LI CENSURA #gfvip pic.twitter.com/z12e3wTMXR — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 19, 2022

“Bravo, bravo, che bravo! Hijo de p**a. Torna qui! – le parole di Oriana – Questa cosa che fai mi dà più fastidio di tutto. L’hai capito sì o no? Forse non lo capisci bene a quanto pare. Continua così mi raccomando, te l’ho spiegato ieri. Non mi piace quando mi lasci mentre sto parlando e rimango da sola non è bello“. Ma il muso lungo è durato poco, perché poi i due si sono messi a letto dando nuovamente spettacolo. Questa volta il GF Vip 7 ha censurato la scena.