“Subito provvedimenti”. Cose orribili al GF Vip, Oriana scoperta e affossata. La vippona trema

GF Vip, Clizia Incorvaia difende la sorella Micol. Negli ultimi tempi dentro la Casa abbiamo assistito a diversi litigi e discussioni. Proprio recentemente Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi non se le sono risparmiate con la modella venezuelana che è arrivata ad insultare l’ex naufrago. Dopo essere stata accusata di cercare un fidanzato per far parlare di sé, confidandosi con Antonella Fiordelisi, ha definito il fratello di Guendalina una “persona di me***”.

Ma c’è un’altra persona nel reality che fin dal suo ingresso è stata nel mirino di diversi coinqulini. Parliamo di Micol Incorvaia. Subito è diventata il bersaglio preferito di Antonella per la sua passata storia con Edoardo Donnamaria. Micol si è difesa, ma gli attacchi nei suoi confronti sono continuati. Anzi, sono aumentati fino a raggiungere il livello di guardia. A qualcuno ha ricordato quello che è successo con Marco Bellavia e Nikita Pelizon, tutti contro uno…

Clizia Incorvaia difende la sorella Micol e parla di bullismo

Recentemente Oriana Marzoli ha più volte preso di mira Micol Incorvaia, attaccandola per il suo aspetto fisico. Frasi davvero pesanti che hanno provocato la reazione della sorella della siciliana, Clizia Incorvaia. L’influencer, senza fare il nome di sua sorella, ha alzato la voce: “Dire ‘Fai ca*are’, ‘Fa schifo, ‘è sporca e non si lava, che schifo ha i capelli sporchi, ‘ha un fisico brutto’. Dire tutte queste cose danneggiando e screditando una persona è BULLISMO”.

Dopo aver assistito a quello che è successo dentro la Casa del GF Vip lo sfogo di Clizia Incorvaia è proseguito: “Donne che odiano le donne – e poi ancora – Il più brutto esempio da dare ai giovani. In più si sta sfociando in un atteggiamento di bullismo”. Effettivamente anche nelle ultime ore Oriana Marzoli parlando con Edoardo gli ha provocatoriamente detto: “Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo”.

E pure Antonella Fiordelisi ci è andata pesante, sempre attaccando Micol: “Vorrei capire che cosa ci ha trovato Edoardo in questa”. E Oriana ha aggiunto: “Ma poi anche come si trucca? Come si veste?”. Insomma tutte contro Micol. E Clizia non ci ha visto più. Siete d’accordo con lei? Questo è o no bullismo?

