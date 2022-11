Al GF Vip 7 è guerra infinta tra Micol Incorvaia e Antonella Fioredelisi. L’ultima arrivata e la veterana discutono dal principio, visto che la prima è l’ex di Edoardo Donnamaria e la seconda ha un flirt con lui in corso. E l’influencer campana, che ha già fatto diverse scenate di gelosia, negli ultimi giorni ha attaccato duramente la sorella di Clizia.

È arrivata anche a dire che la sua ‘rivale’ è solo alla ricerca di clip, accusandola di essere stata irrispettosa nei suoi confronti da quando è entrata nella Casa. Ma Micol non ha solo incassato: le ha restituito pan per focaccia ricordandole di quando stuzzicava Antonino Spinalbanese nella stessa Casa in cui vive con il compagno, sotto l’occhio attento delle telecamere. In un certo senso l’ha incastrata.

Leggi anche: “È inutile mentire”. GF Vip, Antonella Fiordelisi l’ex storico irrompe nella Casa





Micol Incorvaia incastra Antonella Fiordelisi al GF Vip 7

“Certe cose non mi appartengono proprio. Anzi, tu mi hai accusata di cose che in primis appartengono al tuo carattere e non al mio. E ti dico quali sono, però ci arrivo con calma. Eravamo seduti lì sui divani e Edoardo scherzando mi ha detto ‘vuoi essere picchiata?’ e giocava. Però io mi sono allontanata e gli ho detto ‘io non voglio avere contatti, io da ieri sera ho deciso di prendere le distanze’.Io non devo parlare di voi? Se mi chiedono le cose io rispondo, facciamo tutti lo stesso reality”, ha esordito Micol.

“Sai anche come funziona il confessionale. Facciamo parte tutti di questo gioco. Sai come funzionano certe cose”, ha continuato. Poi l’affondo: “Ti sei fatta male i calcoli perché pensavi che fossi una cretina. Non accetto certe accuse da te. Scusa, ma fino ad una settimana fa, prima che entrasse qui tuo padre, sei andata da Antonino a dirgli ‘te la sei giocata male’. E tu saresti quella rispettosa degli altri? No amica mia, no tesoro bello”.

Antonella:“Forse sono io che sono troppo rispettosa degli altri”

Micol:“Antonella tu la settimana prima che arrivasse tuo padre sei andata da Antonino dicendo te la sei giocata male, ma scusami tu sei rispettosa degli altri?”

MICOL🔥#gfvip pic.twitter.com/pWsYtGBw0N — V🤍 (@nuovagenesii) November 8, 2022

Ma a cosa si riferisce Micol Incorvaia? A queste parole dette da Antonella ad Antonino: “Sì mi piaci l’ho sempre detto e secondo me anche io un po’ ti piaccio. Magari adesso non lo vuoi dire, magari lo farai poi. Vedremo se tra un mese dirai altro. […] All’inizio hai giocato un po’ male. Dovevi essere più vero. Non ti ho detto cosa e con chi. Nel caso tu avessi giocato inizialmente, te la sei giocata male, purtroppo. In generale magari, chissà. Io ho giocato forse male. Dipende dai caratteri che ho di fronte. Quindi magari me la sono giocata male”. Insomma, il vento di pace è ancora lontanissimo tra le due gieffine.