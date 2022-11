GF Vip 7, Antonella Fiordelesi ancora nella bufera: parla l’ex Francesco Chiofalo. Parole che faranno discutere e non poco che arrivano dopo le accuse al padre di lei da parte di Gianluca Benincasa che ha spiegato come Antonella sarebbe plagiata dal padre e ora la spingerebbe su Edoardo Donnamaria perché è un volto conosciuto. Spiega Chiofalo a Fanpage.it : “Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella che è entrato nella Casa e che ho sentito fino a ieri. Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse nella Casa del GF Vip. Lo ha dichiarato anche Antonella nella Casa”.



“Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al Gf Vip. Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo. Gliel’ho detto anche ieri al telefono. Non mi ha detto di averla coperta, ma è proprio così. La stessa Antonella ha ammesso di essere andata a letto con lui fino a prima di entrare nella Casa. Si tratta di un teatrino che immagino avrà organizzato il padre. Il problema, adesso, è che lei è fidanzata con due persone”.

GF Vip 7, bufera su Antonella Fiordelesi: parla Francesco Chiofalo



Su Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, Chiofalo ha dichiarato: “Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo?”.



E ancora: “Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?”. Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto chi è il padre.”



“Quando Gianluca al Gf ha detto di non piacere alla famiglia di Antonella perché “non ha titoli”, diceva il vero. Antonella non ha mai ufficializzato la storia con Benincasa. Perché? Perché non ha la spunta blu, non ha follower. Se era un calciatore, un tronista, lei avrebbe ufficializzato. Lui lo ha detto al Gf: “Non ho titoli per il padre. Non sono famoso, non sono nessuno”. Edoardo Donnamaria va bene. Perché è famoso, di buona famiglia”.

