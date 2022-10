Colpo di scena su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. A svelare tutto ci ha pensato Eleonora Giorgi, mamma di lui, che per la prima volta ha raccontato un vero e proprio segreto che riguarda il figlio avuto con l’attore Massimo Ciavarro. Tutti sappiamo oggi che i due ex concorrenti del GF Vip si amano alla follia dal 2020 e lo scorso mese di febbraio hanno anche raggiunto l’apice della felicità con la nascita del figlio Gabriele.

Ma non siamo a conoscenza proprio di tutto su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Quindi, ci ha pensato Eleonora Giorgi a fugare ogni dubbio e a dire pubblicamente un segreto. Chissà come la prenderà l’ex vippone, ma sta di fatto che la donna non ha avuto intenzione di mentire e ha tirato fuori una storia pazzesca, antecedente all’esperienza di Paolo a Clizia nel reality show. Le dichiarazioni della Giorgi sono state rilasciate al settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti e hanno lasciato il pubblico interdetto.

Eleonora Giorgi su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il segreto

Quindi, Eleonora Giorgi ha lasciato senza parole tutti dopo la rivelazione su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, anzi un segreto mai svelato prima. Al settimanale Nuovo lei ha comunque annunciato anche di avere un legame bellissimo con la nuora: “Lei è ospitatale tanto nell’anima quanto nella vita quotidiana. Si è trasferita da Milano a Roma in un paio di giorni e in poco tempo tutti nel quartiere la conoscono e la salutano. Lei è come un raggio di sole”. Ma vediamo cosa ha esclamato sulla coppia.

Questo il segreto di Eleonora Giorgi su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Prima del GF Vip gli avevo detto di essere sicura che avrebbe legato con lei nella casa…Lui va a vedere il suo profilo Instagram e mi dice ‘Ma mamma, figurati! Io mai con un’influencer. Non lo so se l’ho influenzato, ma di certo ho capito che tra loro ci sarebbe stato qualcosa. Sono molto empatica, e quando li ho visti insieme al GF Vip non ho avuto più dubbi”. E ci ha visto lungo, infatti sono saldamente legati e con un figlio insieme.

L’influencer Clizia Incorvaia ha avuto una storia d’amore con Francesco Sarcina e ha una figlia col cantante, che si chiama Nina. Nonostante ci sia una grande differenza di età tra i due, con lei più grande di Paolo Ciavarro di 11 anni, la relazione sentimentale va sempre meglio e non ha mai avuto momenti di crisi.