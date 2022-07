Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi, una grande novità è stata preannunciata in queste ore da chi sa molto di gossip e televisione. Le due hanno un ottimo rapporto, infatti come ben sapete sono nuora e suocera, essendo lei legata al figlio Paolo Ciavarro. Visto che è stato notato un legame molto stretto tra le donne, è emersa la possibilità di fare qualcosa di incredibile insieme. Le dirette interessate per ora tacciono, ma non è da escludere che possano uscire ufficialmente allo scoperto nei prossimi giorni.

Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi, notizia sensazionale in arrivo per loro. Intanto, Clizia e Paolo sarebbero pronti a proferire il fatidico ‘si’ e a celebrare al contempo il battesimo del piccolo Gabriele. Secondo alcune indiscrezioni trapelate, il lieto evento bis potrebbe tenersi a Lampedusa entro la fine di settembre, ma la data resta ancora un mistero. Dettagli che verranno resi noti e confermati dalla coppia che nel frattempo si continua a godere tutti i preparativi. Ma veniamo ora al presente.





Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi verso un programma insieme

Su Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi è stata fornita una news succulenta da parte del settimanale Diva e Donna. Quest’ultimo è convinto che le due siano state scelte per essere protagoniste in un importante programma televisivo. Loro hanno un feeling invidiato probabilmente da tutti, non a caso è anche stato scritto nell’articolo giornalistico: “In questo modo hanno smentito il luogo comune della nuora e della suocera che si sopportano a malapena”. Ma vediamo dove potremmo ammirarle.

Diva e Donna ha quindi scritto su Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi: “Qualche produttore televisivo si sarebbe accorto del loro grande feeling, tanto che le vorrebbe insieme in un programma. Il più papabile potrebbe essere Pechino Express. Tra l’altro, Clizia ha già preso parte al reality qualche anno fa, mentre anche Paolo Ciavarro e il padre nonché ex marito di Eleonora hanno partecipato”. Non c’è ancora la conferma definitiva, ma le due sembrano destinate ad essere protagoniste nel piccolo schermo.

In una recente intervista a Novella 2000 Eleonora Giorgi ha parlato di sesso e della sua situazione sentimentale: “Se sono stata un sex symbol, non intendo ora abdicare il ruolo perché ho 68 anni. Trovo ingiusto che una donna della mia età debba arrendersi all’idea che il sesso non sia più affare suo. Sono aperta alla possibilità di innamorarmi ancora e di lasciarmi travolgere dalla passione e dal tormento”.

