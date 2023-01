Pesante accusa nei confronti di Oriana Marzoli al GF Vip 7. E c’è anche un video a testimoniare l’accaduto, che ha fatto perdere la testa al pubblico del reality show. Una frase ritenuta choc è rimbombata nella casa più spiata d’Italia ed è stata indirizzata contro un’altra compagna di avventura, mentre stava dialogando con Giaele De Donà. Il web è stato preso d’assalto dagli utenti, che in particolare su Twitter hanno esternato tutta la loro rabbia per un atteggiamento assolutamente offensivo.

Oriana Marzoli è stata massacrata fuori dal GF Vip 7 per quelle parole scioccanti, che hanno preso di mira una vippona. La venezuelana tra l’altro era già stata richiamata dalla regia, insieme a Luca Onestini, dopo aver rotto un bicchiere di vetro accanto al letto di Nikita Pelizon. Dopo l’episodio, i due concorrenti sono stati richiamati immediatamente in confessionale dalla regia. Una voce femminile li ha invitati a raggiungere subito il confessionale, dove con tutta probabilità sono stati sgridati e obbligati a pulire i vetri.

Oriana Marzoli nel mirino fuori dal GF Vip 7 per la sua frase choc

Nessuno voleva inizialmente crederci, ma Oriana Marzoli durante la giornata trascorsa al GF Vip 7 si è lasciata andare ad un’affermazione molto dura nei riguardi di una coinquilina, che in quel momento non era al suo fianco e quindi non ha potuto ascoltare. Ma a sentire tutto è stata Giaele, che era con l’influencer. Tutto è iniziato quando la De Donà ha domandato ad Oriana chi fosse presente in piscina in quel momento. La Marzoli ha fatto il nome di Nikita Pelizon ed ecco che è successo l’inaspettato.

Giaele è inizialmente rimasta perplessa, infatti aveva pensato che ci fossero altre gambe in piscina. E Oriana Marzoli ha quindi offeso Nikita Pelizon: “No, è lei. Sono le sue gambe, sai che nella foto anche Luca ha chiesto di chi fossero quelle gambe da maschio?”. Gli utenti si sono inferociti e tra i tanti commenti in difesa di Nikita, come raccontato dal sito Novella 2000, questo è spiccato su tutti: “Le gambe di Nikita sono solo da invidiare, che schifo queste persone. Pure il body shaming ci mancava”.

#Gfvip #Nikiters #Donnalisi #Gintonic

Questa fa Bodyshaming su Nikita ridendo pensando di essere simpatica;

"Anche Luca ha detto che sono gambe da maschio" pic.twitter.com/hx3JAWk7Ew — Dussi (@dussii111) January 12, 2023

Queste le altre reazioni contro Oriana Marzoli: “Dai che arriva a quota 83 denunce”, “Parla lei che è tutta rifatta”, “Diceva Oriana, quella profonda che non pensa all’aspetto fisico. Mamma mia”, “Questa è veramente pessima”, “Schifo, Nikita ha delle gambe bellissime, siete solo invidiose”.