Super novità in arrivo al GF Vip 7. Un nuovo concorrente varcherà tra non molto la porta rossa e stravolgerà senza ombra di dubbio le dinamiche della casa. Alfonso Signorini sta sognando in grande, ma sta allo stesso tempo concretizzando molto. Tra gli ultimi arrivati abbiamo tata Carla, Davide Donadei e Dana Saber per nominarne tre, ma ora ha deciso di alzare ancora di più l’asticella e puntare su qualcuno che possa davvero far salire alle stelle gli ascolti, grazie al suo percorso nel programma tv.

L’anticipazione bomba sul GF Vip 7 e questo nuovo concorrente al servizio di Signorini è giunta dall’influencer Amedeo Venza, che insieme a Deianira Marzano è uno dei più precisi nel fornire in anteprima news interessanti sul mondo del gossip e della televisione. Stavolta lui ha voluto fare una Instagram story, nella quale ha svelato appunto questa importantissima notizia. Ovviamente gli altri vipponi non sanno ancora niente, ma tra poco si ritroveranno davanti a loro un nuovo rivale.

GF Vip 7, nuovo concorrente scelto da Alfonso Signorini

Il sito Blogtivvu ha innanzitutto ripreso alcune dichiarazioni del padrone di casa del GF Vip 7, che si era già soffermato sulla possibilità di un nuovo concorrente top. A CasaChi aveva svelato: “Ci saranno tante sorprese, due strepitose che mi sono proprio coccolato giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa. Una arriva dall’altra parte dell’oceano e in questo momento è ancora lì. New entry molto interessanti”. Ed ecco che Venza ha confermato un’interessante novità.

Coloro che avrebbero detto no a Signorini sarebbero almeno in tre, stando a Blogtivvu. Si tratta nello specifico dell’ex gieffino Alex Belli nonché della showgirl Angela Melillo e della conduttrice Arianna David. Amedeo Venza ha però praticamente ufficializzato una notizia top: “A gennaio arriverà un super vippone!”. Non ha fornito ulteriori particolari, quindi l’identità resta allo stato attuale misteriosa. Ma ha fatto capire che il suo nome è davvero molto rilevante e farà sicuramente scalpore in positivo.

Intanto, al GF Vip 7 si è verificato un episodio inedito: Wilma Goich ha dato un bacio a Daniele Dal Moro la notte scorsa. Il pubblico si è indispettito perché lui aveva più volte detto di non essere interessato alla cantante. Ma c’è anche chi non ci ha visto nulla di male dietro quel gesto.