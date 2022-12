Appena entrata nella casa del GF Vip Dana Saber ha avuto modo di farsi notare. Il suo ingresso è stato anticipato da un pacco regalo fatto vedere ad Antonino Spinalbese all’interno del quale c’era una sciarpa che lui le aveva regalato. Insomma i due si conoscevano, ma l’hair stylist ha detto di non ricordare nulla di quel momento. Poi ha litigato con Patrizia Rossetti per la questione delle pulizie. “Qui è tutta la mattina che lavo, tu hai lavato stamattina? Non ci credo, è dalle nove che sono qui e non devo chiamare. Se non c’è nessuno faccio io, lavo e asciugo. Con calma, sei agitata e sei arrivata da poco”, ha detto la conduttrice.

Pronta la risposta di Dana Saber: “Siete sempre agitate, a me basta che mi chiamate e vengo a lavare. Che mood negativo, sono venuta a dare una mano e ci sono persone velenose con un mood brutto”. Poi sono state Giaele De Donà e Micol Incorvaia a smascherare alcuni comportamenti della nuova concorrente. La modella ha detto di aver notato una strana somiglianza tra il comportamento di Dana e quello di Antonella Fiordelisi: “Lo so, ma infatti si vede che è tutta studiata questa”, è stata la risposta di Micol.

GF Vip, frase su Putin di Dana Saber: il web chiede la squalifica

Dana Saber ha avuto uno scontro anche con Milena Miconi. La modella italo-marocchina si è legata al dito la provocazione della showgirl e sembra non tollerare la sua presenza. Anche un semplice commento e consiglio dell’attrice durante un gioco proposto da Andrea Maestrelli la irrita, spingendola a risponderle con sprezzo: “Cosa sono questi consigli che mi dà? Non ci parlo con lei” dice poco dopo confidandosi con il calciatore. Insomma non sembra intenzionata a perdonare Milena Miconi: “Non mi deve parlare, mi ha ferita già. Viene sempre qua a pizzicarmi, lo fa sempre”.

Nelle ultime ore sta facendo discutere molto una frase di Dana Saber che è diventata virale sui social. Parlando con Sarah Altobello e Attilio Romita, la modella si è lasciata andare ad una frase su Vladimir Putin, il Presidente russo, dicendo che “è il mio uomo ideale”. “Il mio preferito. Lo amo, Putin. (…) Se mi dici, ‘Chi è il tuo uomo ideale?’, ti direi Putin”, sono state le parole di Dana Saber che hanno fatto infuriare gli utenti del web. Immediatamente ne hanno chiesto la squalifica.

Era necessaria Dana in casa per dire che Putin è il suo tipo di uomo ideale? SBATTERLA FUORI DIREI CHE È LA COSA GIUSTA DA FARE. 🤮 #GFVIP — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) December 22, 2022

Dana dicendo che Putin è il suo uomo ideale, io non, alexa play Elogio della Follia by Floriana Messina#GFvippic.twitter.com/05UT42q4fE — Paola. (@Iperborea_) December 22, 2022

Non so se qua ci rendiamo conto che le cose dette da Dana inneggiando a Putin come l'uomo ideale "lo amo" in tempo di guerra con migliaia di persone morte a causa sua, é talmente grave che potrebbe causare gravi danni a Mediaset anche a livello internazionale #gfvip #incorvassi — 🌙💙🧸 (@alzastovolume) December 22, 2022

La regia del GF Vip ha sta prontamente staccato, ma il video del momento è sta girando tantissimo sui social. “Sbatterla fuori, direi che è la cosa giusta da fare”, scrive un utente a cui fa eco un altro: “Non so se ci rendiamo conto delle cose dette da Dana inneggiando a Putin come l’uomo ideale “lo amo” in tempo di guerra, è grave, potrebbe danneggiare Mediaset”.