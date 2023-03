GF Vip 7, la puntata di ieri ha lasciato strascichi profondi e una sicurezza che riguarda Nikita Pelizon. Sparita un po’ dai radar per le sembra esserci qualcosa di bello in arrivo. La puntata di ieri, del resto, è stata monopolizzata dalla lite tra Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli delle quale si parlerà parecchio. Per chi non avesse visto la puntata Sonia non ha usato mezzi termini: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega, mai visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima”.



E ancora: “Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella”. Parole alle quali Tavassi ha risposto: “Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55 (cioè il canale del reality, ndr). Tu non lo vedi il GF vip”. Mentre dopo la puntata a tenere banco sono stati Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

GF Vip 7, Nikita Pelizon probabile prima finalista



Con l’ex Uomini e Donne che ha confessato a Luca Onestini tutto il suo livore per alcune parole che la modella venezuelana ha pronunciato a diretta conclusa. Nel dettaglio Daniele ha spiegato: “Io vorrei chiedere una cosa a Luca. Ti sembra normale che, dopo tutto quello che ho passato con lei, tutto quello su cui sono passato sopra, tutte le volte che ho cercato di fare”.



“Lei mi venga a chiedere se l’ho nominata? Se l’ho nominata? Te lo giuro, mi cascano… Ma tu davvero puoi chiedermelo? Davvero ti passa per il cervello? Vuol dire che non ci siamo, che non hai capito un ca**o di me in quattro mesi”. Tra i fan è opinione diffusa che Daniele fosse nervoso per il fatto di non essere finito in nomination per la finale. Gli spettatori e fan del GF Vip, infatti, sono stati chiamati a scegliere tra Oriana, Antonella, Nikita, Edoardo Tavassi, Micol, Andrea e l’ex tronista di Uomini e donne, Davide Donadei.



Secondo i primi sondaggi i risultati sarebbero sorprendenti: in testa alla classifica del gradimento del GF Vip 7 ci sarebbe infatti Nikita Pelizon con il 31% dei voti. Subito dietro la tanto discussa Oriana, con il 29% che ha superato Antonella Fiordelisi, scesa al 22% dopo le tante (troppe) liti con Edoardo. Così mentre precipita Edoardo Tavassi (10%) e in fondo scivolano Micol, Andrea e Davide con il 4, 1 e 1 per cento.