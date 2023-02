Giaele De Donà e Daniele Dal Moro si trovano nella casa del Grande Fratello Vip da ormai cinque mesi. Lui di Verona e lei di Conegliano Veneto, nel corso di questi mesi i due hanno intrecciato un bel rapporto, rafforzato anche con l’ingresso dell’influencer spagnola Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli è al centro in questi giorni di chiacchiere e liti. La modella non ha preso bene l’ingresso dell’ex di Daniele Dal Moro (il suo attuale flirt) Martina Nasoni, ex concorrente del GF Vip, e non si è nascosta. Gli animi nella casa si sono quindi riscaldati da quando Martina ha fatto il suo ingresso al GF Vip 7.

GF Vip 7, cosa faranno Giaele, Daniele e Oriana dopo il reality show

A scombussolare la già precaria situazione della coppia del GF Vip 7 sono state le parole di Martina Nasoni all’ex fidanzato Daniele Dal Moro: “Tanto le persone non cambiano, lei non cambia. Sai cos’è che non ti porta a fidarti di questa persona? Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista. Guarda che è una roba importante questa”.

Parole queste che sicuramente verranno riportate nella prossima puntata: ne vedremo delle belle. Nonostante i problemi, il terzetto composto da Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Oriana Marzoli si diverte nella casa e in queste ore si sono fatti anche una promessa. Durante una chiacchierata Daniele e Giaele hanno scoperto di avere molti amici in comune.

giaele: “io mi sono sentita con luis, con luca… con tutta la tua compagnia”

daniele: “con ambro anche”

giaele: “oddio siii ambrogio”

oriana: “nooo davvero???”



il fatto che l’imbecile e la bestie della bebè condividano le amicizie nella vita 🥹 #oriele pic.twitter.com/6HdjdLU5DG — hola bebè 💌 (@flvspd) February 14, 2023

I due concorrenti, così, hanno deciso che, dopo il GF Vip 7, si concederanno una vacanza con tutti gli amici in comune e ovviamente l’invito è stato esteso a Oriana Marzoli, attuale frequentazione di Daniele Dal Moro. Il siparietto dei tre che chiacchierano e organizzano il viaggio è stato commentato con ironia sui socia.