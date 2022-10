Edoardo Donnamaria è uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip 7. Ha 28 anni ed è laureato in giurisprudenza: si è fatto conoscere in tv per la sua partecipazione nel cast di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli che va in onda al mattino su Canale 5. Non solo televisione, dopo l’esperienza Forum, Edoardo Donnamaria è diventato anche uno speaker radiofonico e attualmente lavora per Rtl 102.5 e Radio Zeta. Sotto lo pseudonimo di Drojette, nickname utilizzato per il suo account Instagram, il giovane ha pubblicato due singoli, il primo dal titolo “Che palle”, il secondo invece “Sottone”.

Insomma il ragazzo ha già un buon curriculum e si sta facendo conoscere anche nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico si è accorto del flirt che è scattato proprio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tra i due, però, si viaggia sulle montagne russe: a momenti di grande intesa e complicità si alternano scenate di gelosia. È quanto accaduto qualche giorno fa quando Antonella Fiordelisi ha fatto un massaggio sensuale ad Antonino Spinalbese. Edoardo Donnamaria si è sfogato con Luca Salatino: “Ho sbagliato valutazione su di lei. Non è bello che lei fa i massaggi al c**o ad Antonino”.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria con i rasta: la foto di 10 anni fa

Da quel momento i due si sono allontanati per poi tornare a dialogare. È stata Antonella Fiordelisi a chiedere al ragazzo di appartarsi e gli ha spiegato Ne è seguito un confronto soprattutto sul famoso massaggio che l’hair stylist ha definito “senza malizia” ma che aveva mandato su tutte le furie Edoardo. Subito dopo Antonella, sotto la coperta in pile, cerca il contatto fisico con Edoardo che però in un primo momento appare piuttosto freddo. Alla fine lui si scioglie in un abbraccio. “Scusa, non avevo capito che stavi male – dice poi Antonella – Lo stavo facendo apposta, penso di non averti capito”. Edoardo ribatte: “Tu non hai capito proprio un caz** di me”.

Edoardo Donnamaria ha avuto un aspro confronto anche con Antonino Spinalbese sulle nomination. Ormai il rapporto tra i due è compromesso e lo hanno dimostrato anche durante la diretta di lunedì 17 ottobre: “Non è bello prendere in giro un ragazzo che sta male, non penso che tu non abbia mai pianto per una donna. Non è bello quello che fai, non è da uomo”. Così Edoardo Donnamaria al “GF Vip” spiega le ragioni per cui il rapporto con Antonino Spinalbese sembrerebbe ormai compromesso. Ma il parrucchiere replica e dichiara che alla base della tensione tra i due ci sarebbe solo la gelosia di Donnamaria per Antonella Fiordelisi. I due infatti, Antonino e Antonella, nel corso della scorsa settimana hanno intenzionalmente provocato la gelosia di Edoardo. Una strategia ideata da Fiordelisi per capire i sentimenti di Donnamaria.

Il look di Edoardo Donnamaria è abbastanza riconoscibile: capelli corti e barbetta incolta. Tuttavia dieci anni fa l’attuale concorrente del GF Vip 7 portava i capelli lunghi con i rasta. A mostrare la foto è stato il papà del vippone che sui social ha postato uno scatto di qualche tempo fa che lo ritrae abbracciato al figlio. I commenti degli utenti sono stati positivi: “Sempre bello”, si legge. Oppure “Eravamo abbastanza curiosi di vedere Edo con i rasta”.