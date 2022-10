Edoardo e Antonella, scatta il bacio. Al Grande Fratello Vip c’è un nuovo capitolo nella storia tra i due concorrenti che già alcuni giorni fa erano stati protagonisti di una scena ‘hot’. Anche gli altri si sono accorti di quello che sta succedendo tra i due: “Se tu fossi innamorato di Antonella sarei molto contento” le parole di Charlie Gnocchi, che sembra fare il tifo per la coppia. Parlare di innamoramento, però, è ancora prematuro secondo Edoardo Donnamaria e anche Wilma Goich conviene con lui.

Ha fatto il giro del web, poi, un video in cui si vede un momento di grande intimità tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dal video si capisce che Antonella Fiordelisi ha preso la mano del suo compagno d’avventura portandola verso le sue parti intime. Successivamente Edoardo Donnamaria si è leccato le dita, facendo infuriare il web che ha accusato entrambi di esibizionismo. Ma non è finita, recentemente c’è stata anche una scenata di gelosia da parte del volto noto di Forum.

Momenti di tensione tra Edoardo e Antonella

Antonella Fiordelisi ha fatto un massaggio sensuale ad Antonino Spinalbese col quale pare ci sia un buon feeling. Troppo per i gusti di Edoardo Donnamaria che si è confidato con Luca Salatino: “Ho sbagliato valutazione su di lei. Non è bello che lei fa i massaggi al c**o ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e si bacia la gente. Dai non ci siamo proprio”. Da lì ci sono state 24 ore in cui i due vipponi sono rimasti lontani.

Adesso, però, sembra tornato il sereno tra Edoardo e Antonella. Quest’ultima si è avvicinata e gli ha chiesto di poter parlare da soli. Ne è seguito un confronto soprattutto sul famoso massaggio che l’hair stylist ha definito “senza malizia” ma che aveva mandato su tutte le furie Edoardo. Subito dopo Antonella, sotto la coperta in pile, cerca il contatto fisico con Edoardo che però in un primo momento appare piuttosto freddo. Alla fine lui si scioglie in un abbraccio. “Scusa, non avevo capito che stavi male – dice poi Antonella – Lo stavo facendo apposta, penso di non averti capito”. Edoardo ribatte: “Tu non hai capito proprio un caz** di me”.

Edoardo spiega: “Tu ti devi preoccupare di due cose: uno se ti interessa stare con me, due a comportarti come una persona che sia degna di rispetto. Comincia a darti una regolata perché ti giuro che sto veramente al limite, la pazienza non è proprio una delle mie doti”. Poi tra i due arriva un bacio che sembra sistemare le cose. Almeno per il momento…

