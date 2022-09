Edoardo Donnamaria chi è: età, altezza, peso e curiosità. Dopo la partecipazione a Forum come assistente, il suo nome sale agli onori delle cronache per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nei panni di opinioniste.

Originario di Roma, dopo aver concluso il liceo, Edoardo Donnamaria si è trasferito a Milano per proseguire gli studi. Nel 2018 si laurea in Giurisprudenza e poco dopo frequenta un college a Londra. Durante gli studi all’università, il giovane si interessa al mondo dello spettacolo e decide di candidarsi come assistente della trasmissione Forum.





Edoardo Donnamaria età, altezza, peso, Forum, fidanzata

Nel 2013 Edoardo Donnamaria è entrato a far parte del cast di Forum, la trasmissione in onda su Rete 4 e canale 5 condotto da Barbara Palombelli. Insieme a lui, sempre in qualità di assistenti troviamo colleghi Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro e concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Camilla Ghini (figlia dell’attore Massimo) e Sofia Odescalchi.

Non solo televisione, dopo l’esperienza Forum, Edoardo Donnamaria è diventato anche uno speaker radiofonico e attualmente lavora per Rtl 102.5 e Radio Zeta. Sotto lo pseudonimo di Drojette, nickname utilizzato per il suo account Instagram, il giovane ha pubblicato due singoli, il primo dal titolo “Che palle”, il secondo invece “Sottone”. Della sua vita privata si sa poco, ma in passato è stato protagonista di un chiacchierato flirt.

Pare che il concorrente del Grande Fratello Vip 7 abbia avuto un flirt con Micol Incorvaia, sorella minore di Clizia, compagna dell’amico e collega di Forum Paolo Ciavarro. Edoardo Donnamaria è nato a Roma nel 1994. La sua altezza è di un metro e ottantaquattro centimetri per un peso di circa ottanta chili.

