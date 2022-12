Scontro senza esclusione di colpi al GF Vip 7 tra Attilio Romita e una concorrente, che è stata attaccata duramente nel corso della diretta con Alfonso Signorini del 19 dicembre. Dichiarazioni roboanti e che non hanno bisogno certamente di spiegazioni, visto che lui è stato molto chiaro. Colei che ha ascoltato quelle durissime parole del giornalista non è però rimasta in silenzio e ha replicato con forza. Questa settimana natalizia si preannuncia comunque ancora molto incandescente e turbolenta.

Al GF Vip 7 Attilio Romita ha quindi esordito così nel suo attacco contro la concorrente: “Per me lei è una pazza, ha il sangue che non le arriva al cervello”. Parole decisamente molto forti, che hanno trovato la risposta della donna, la quale ha preferito utilizzare l’ironia per controbattere: “Lo so, quando si raggiunge una certa età manca il sangue al cervello e pure a lui non è che funzioni benissimo”. Ma poi Attilio è passato alle accuse, riferendo un episodio negativo relativo alla coinquilina.

GF Vip 7, Attilio Romita contro una concorrente: “Lei è pazza”

Durante questo confronto chiesto da Alfonso Signorini al GF Vip 7, Attilio Romita non ci è andato giù leggero e ha affermato: “Tutti quanti abbiamo detto sciocchezze e poi Charlie ad esempio mi dice che non ho più niente da dire e che me ne dovrei andare da questa casa. Comunque tornando a lei, c’è un’altra cosa stranissima. Ha detto delle cose ignobili contro due ragazze perbene e si preoccupa di farmi le pulci a una mia scivolata. Le chiesi aiuto quando ero sotto due treni, mi aveva detto di non preoccuparmi perché lei era al mio fianco. E poi parla così”.

Attilio Romita non ha gradito affatto il comportamento tenuto da Wilma Goich, che a suo modo di dire si è inizialmente offerta come sua amica e poi lo ha ‘tradito’ mandandolo in nomination. A quel punto è intervenuta anche Oriana Marzoli, che aveva avuto un litigio con Wilma prima della puntata: “Ho dovuto risponderle urlando, stava sbagliando e dopo è venuta a chiedermi scusa. Ce l’aveva con me, ma non era colpa mia”. Ma infine Charlie ha confermato pure la sua volontà di nominarlo per non vederlo soffrire.

Staremo a vedere se ci saranno margini per una ricucitura dei rapporti tra Attilio Romita e Wilma Goich. Intanto, potete rivedere qui il video inerente il battibecco avuto dai due e anche le affermazioni di Charlie Gnocchi e dell’altra concorrente Oriana Marzoli.