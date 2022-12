GF Vip, Attilio Romita si scontra con Charlie Gnocchi. La liaison tra il giornalista e Sarah Altobello ha provocato un vero terremoto. La compagna di Attilio, Mimma, è andata su tutte le furie, commentando: “Divertiti, ora sei libero” e “Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. Scusate, ma il triangolo con Sarah no”. Quando Alfonso Signorini ha riferito il tutto ad Attilio quest’ultimo ha iniziato a capire che stava succedendo qualcosa di serio.

Ma d’altra parte era stato lui stesso a dire cose come: “Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van (riferendosi a Sarah, ndr). Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare”. Ma non è finita: Attilio Romita ha accusato i compagni di non averlo sostenuto in questo momento per lui così complicato.

Attilio Romita, puntata difficile e duro sfogo

Durante l’ultima puntata Attilio Romita ha dovuto affrontare un altro duro colpo. L’avvocato della compagna Mimma ha fatto recapitare una lettera. Per il giornalista è stato pesante, tanto che poi si è sfogato sostenendo che si sarebbe aspettato maggior conforto dai coinquilini. Specialmente Attilio è rimasto deluso dal comportamento di Charlie Gnocchi che fin dall’inizio gli ha puntato il dito contro. I due si sono nominati reciprocamente.

Alla fine della puntata tra Attilio Romita e Charlie Gnocchi è scoppiata una violenta lite col giornalista che ha alzato la voce contro il comico: “Che ca*** ne sai tu? Tu non conosci la fine della storia, tu non sai che io sono tornato in confessionale perché Mimma ha mandato un Tweet lungo una pagina in cui ha detto: “Avete raccontato un sacco di cazz*** per spettacolarizzare una trasmissione come questa, ho solo detto che l’uomo e il professionista che io stimo, prima di ritornare ad avere il suo ruolo di uomo e professionista in casa con me, ha bisogno di chiarirlo”.

Effettivamente Charlie ha ammesso di non aver sentito tutto, ma Attilio ha continuato ad infierire: “Tu hai bisogno di pensare da uomo intelligente che l’unica cosa da fare a un uomo che ha perso il gioco, la compagna e forse pure la casa e di dire: “È bene che se ne vada a casa perché qua ha già dato tutto”. Nei miei panni sto benissimo io, tu ci staresti anche stretto!”. E poi: “L’ultima cosa che potevi fare è la vigliaccata di dare l’ultima coltellata ad uno che sta in una grandissima difficoltà. Io spero che tu non ti troverai in difficoltà gravi come quelle in cui mi sto trovando io perché mi troverai in prima fila con la lama acuminata”. E Charlie ci è rimasto davvero male per questo pesante attacco…