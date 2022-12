Continua a far discutere l’avvicinamento al GF Vip tra Attilio Romita e Sarah Altobello. Va detto che l’ex mezzo busto del TG1 al di fuori del reality ha una compagna, Mimma Fusco, che non ha preso bene gli atteggiamenti tra il marito e la vippona. Nei giorni scorsi c’è anche stato un bacio: lui era a letto, lei si è avvicinata per dargli la buonanotte, poi lo ha abbracciato e gli ha dato un bacio. Nei giorni scorsi il giornalista aveva commentato in questo modo il possibile feeling: “Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare”.

E pronta è arrivata la risposta della compagna, Mimma Fusco, che sui social è andata su tutte le furie: “Portala, divertiti siete perfetti! PS: non aspettare Natale! La pupa e il …ne”. E ancora: “Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui. Godeva della mia fiducia” Incondizionata”. La donna è comprensibilmente inviperita per quello che ha visto e non è escluso che possa essere invitata in studio da Alfonso Signorini per poter parlare con Attilio Romita.

GF Vip, bufera su Attilio Romita: lo sfogo della compagna

Signorini, dal canto suo, ha raccontato al giornalista la reazione della moglie. L’imprenditrice pugliese com’è noto ha commentato sarcasticamente sui social gli sviluppi. Cose del tipo: “Divertiti, ora sei libero” e “Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. Scusate, ma il triangolo con Sarah no”. Naturalmente il padrone di casa ha riferito tutto ad Attilio, chiamato in Mystery Room per essere informato. Ma solo a quel punto Romita capisce di aver fatto un bel casotto: “L’ha presa male, mi dispiace”.

Intanto Attilio Romita è in nomination e qualora dovesse uscire nella serata di lunedì 12 dicembre incontrerà Mimma e solo in seguito si scoprirà se effettivamente per loro ci sarà o meno un futuro insieme. Nelle ultime ore la donna sui social si è lasciata andare a un piccolo sfogo: “Ultimo post: avevo aperto il profilo per sostenere il mio compagno in questa esperienza. Dopo quanto accaduto, non avevo altro canale di comunicazione rapido per fargli arrivare il mio disappunto. Non sono in cerca di visibilità, né approvazione. È una reazione da donna ferita”, ha scritto la compagna di Attilio.

Insomma da queste poche frasi si comprende tutta la delusione e la sofferenza che sta provando Mimma Fusco dopo quanto accaduto nella casa del GF Vip tra il suo compagno e Sarah Altobello. C’è grande curiosità nel capire se durante la diretta si parlerà ancora di questa situazione e se l’imprenditrice pugliese sarà ospite per un ipotetico confronto con il compagno.