GF Vip 7, Attilio Romita e Sarah Altobello passano al livello successivo. Nei giorni scorsi l’interessa si era palesato, sollevando violentissime polemiche che ora, dopo un video che circola da diverse ore su twitter, sono destinate ad aumentare. Già nei giorni scorsi furiosa era sta la reazione della compagna di Attilio, Mimma Fusco, dopo le parole del giornalista: “Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare”, aveva detto



E Mimma: “Portala, divertiti siete perfetti! PS: non aspettare Natale! La pupa e il …ne”. E ancora: “Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui. Godeva della mia fiducia” Incondizionata”. Dopo un momento di silenzio però, Mimma ha spiegato di essere convinta che la crisi scoppiata nel suo matrimonio non sia colpa di un “montaggio errato da parte della regia del GF Vip”, ma proprio del suo compagno.

GF Vip 7, bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello: confronto con Mimma Fusco in arrivo?



Un’idea che ora prende sempre più piede. L’altra e ieri sera, prima di andare a dormire, Attilio e Sarah si sono scambiati un bacio sulle labbra. Il giornalista, scrive Fanpage: “era già a letto quando si è avvicinata la sua inquilina per augurargli la buonanotte: lo ha abbracciato prima di dargli un bacio”. Il video, che come detto in apertura ora circola su Twitter, ha raggiunto anche Mimma Fusco.



Ancora una volta commenti durissimi: “Fai schifo” ha scritto stamattina tra i commenti di un video nel quale il giornalista scherza con la sua inquilina. Ma pochi minuti fa ha beccato anche il video del primo bacio, “Vomito” è stata la prima reazione, poi il commento: “Spessore e cultura ineccepibile”. E ora? il pubblico si spacca mentre qualcosa potrebbe presto accadere.

Da questo video Mimmuzza ricaverà la sua prossima foto profilo pic.twitter.com/QJWouMRcfK — Paola. (@Iperborea_) December 9, 2022



Molto probabilmente la ormai ex compagna di Attilio Romita sarà invita durante la prossima puntata del GF Vip al cospetto del marito per un confronto faccia a faccia (con Sarah presente, se deduce). Tra l’altro proprio il giorno del primo avvicinamento tra Sarah Attilio era il compleanno di Mimma.