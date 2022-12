Per Attilio Romita queste sono ore complesse. Dopo la puntata del GF Vip del 10 dicembre 2022, l’uomo ha scoperto (o quanto meno realizzato) che tutte quelle attenzioni a Sarah Altobello hanno fatto arrabbiare e non poco la compagna Mimma. Com’è assai noto infatti, la donna sin da quando è entrata nella casa, non ha mai nascosto di essere attratta dal giornalista. Così l’uomo, dopo giorni di punzecchiamenti, ha deciso di cedere un pochino. Qualche bacio, abbracci e tanto affetto tra i due. Il problema è che Attilio a casa ha una compagna che ha visto tutto.

A parlarne è proprio il conduttore Alfonso Signorini che ha introdotto l’argomento lanciando un video in cui Romita fa dei complimenti sulla Altobello. Poco dopo la concorrente si confida con alcuni inquilini della casa affermando di essere particolarmente attratta dal giornalista. La donna in particolare fa capire che vorrebbe molto di più che un semplice bacio da lui. Naturalmente Mimma Fusco, non l’ha presa benissimo.

Attilio Romita, ore complesse al GF Vip 7: cosa è successo

L’imprenditrice pugliese com’è noto ha commentato sarcasticamente sui social gli sviluppi. Cose del tipo: “Divertiti, ora sei libero” e “Entrambi patetici, la colpa è di entrambi. Scusate, ma il triangolo con Sarah no”. Naturalmente il padrone di casa ha riferito tutto ad Attilio, chiamato in Mystery Room per essere informato. Ma solo a quel punto Romita capisce di aver fatto un bel casotto: “L’ha presa male, mi dispiace”.

E ancora: “Ho sbagliato e le chiedo scusa, non credo che l’amore che ci lega possa finire per una gag del genere”. Il giornalista però non crede che Mimma sia disposta a cancellare tutto: “A questa cosa non ci posso credere. Oltre alle scuse le voglio far arrivare un messaggio: sappia che non la tradirò mai per nessuna ragione al mondo”.

Poi è la volta di Sarah Altobello che ha detto: “Mi dispiace molto, le vorrò porre le mie scuse anche di persona”. Neanche a dirlo, Alfonso ha invitato Mimma Fusco in trasmissione per un confronto diretto. Ma la donna poco scrive: “Rimettiti i tuoi abiti e le tue belle cravatte, meglio un ragioniere che un cafone“. Insomma, la frittata sembra fatta.

