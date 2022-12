“Te lo rimangi”. GF Vip 7, Ginevra Lamborghini: accuse pesanti a Marco Bellavia

GF Vip 7, Marco Bellavia sotto attacco: parole dure nei suoi confronti arrivano ancora da Ginevra Lamborghini. È successo durante la puntata di ieri quando Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni sulle parole affidate a Twitter sulla sorella di Elettra Lamborghini il ritorno della quale nelle Casa ha deluso Marco. “Io l’ho perdonata, non volevo attaccare nessuno. – ha dichiarato Marco Bellavia – L’ho perdonata e noi siamo in buoni rapporti. La cosa però mi ha lasciato sorpreso. Non è che io mi posso incatenare davanti alla porta della casa per non farla entrare”, ha spiegato a Alfonso Signorini.



“Solo che questi social… ogni persona poi amplifica la cosa e poi chiaramente succede la polemica. Io non volevo essere offensivo contro il GF o Ginevra. Il mio era soltanto un parere. Non è colpa mia se Ginevra viene insultata. Non ho fatto un attacco a lei. Hanno frainteso tutti e amplificato, a quanto pare hanno interpretato male le mie parole”.

GF Vip 7, Marco Bellavia criticato da Ginevra Lamborghini



A Ginevra Lamborghini non sono piaciute le giustificazioni del conduttore: “Non sono d’accordo perché non si può mandare tutto a tarallucci e vino. Io ci sono rimasta male per le parole che Marco Bellavia ha speso. Non deve dire che Twitter fraintende. Sono tre mesi che ricevo insulti per questa storia. Avrei preferito che tu avessi detto quello che pensi a me o ad Alfonso. Fare questa sparata su internet ha contribuito a rendermi ulteriormente ancora di più un mostro”.



Poi è stata la volta di Amaurys di attaccare Marco: “Io voglio dire soltanto: il significato della parola perdono dov’è andato a finire?! Sei incoerente, se l’hai perdonata non devi scrivere queste cose brutte. Perché non le hai detto in faccia quello che pensavi. Lei era seduta accanto a te in puntata. Non dovevi scriverlo! Lei sta subendo quello che hai subito tu. Te hai alimentato quello che è successo. Siamo qui per insegnare e hai sbagliato. Siamo uomini adulti e non bambini”.



Insomma, una serata tutt’altro che semplice per Marco Bellavia. Intanto ieri la puntata si è chiusa senza eliminazioni. Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese sono stati resi immuni: il primo perché ha vinto il televoto contro Charlie Gnocchi (finito in nomination d’ufficio), il secondo perché salvato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli

