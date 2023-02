GF Vip 7, sale l’attesa per la puntata di stasera durante la quale è in programma una nuova eliminazione. La settimana che si è conclusa ieri è stata molto ma molto complicata per gli inquilini protagonisti, nella serata di sabato, di un feroce scontro. Protagonisti da una parte Oriana Marzoli e dall’altra Martina Nasoni. Tutto è iniziato quando Martina ha dato della ‘pu**’ alla modella venezuelana sollevando l’immediata reazione di Luca Onestini e del pubblico a casa che ha sparato a zero.



“Cacciate la pazza ossessionata che si graffia da sola facendo credere che sia stata Oriana e lo xenofobo, siamo pieni stufi dello schifo che sta subendo Oriana da mesi, ogni cazzo di volta totalmente insabbiato per santificare certi soggetti. Spiace ma noi vediamo tutto”. E ancora: “L’ingiuria, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto e disciplinato dall’art. 594 del codice penale, che recita testualmente”.

Leggi anche: “Ti si vede il pis***”. Eleonora Ferruzzi si spoglia sui social, sotto la foto l’orrore di critiche e insulti





GF Vip 7, nuova eliminazione il 20 febbraio: rischia Sarah Altobello



“Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516”, si legge sui social. In attesa di capire se Alfonso Signorini prenderà provvedimenti stasera al GF Vip 7 si procederà con una nuova eliminazione. A far luce sui chi potrebbe abbandonare la casa ci pensa un sondaggio di Novella 2000.



Il sondaggio verte sulla frase ‘chi vuoi salvare’. “. A risultare la più votata è stata così Nikita Pelizon, con il 30% dei voti. A seguire troviamo Antonino Spinalbese, con il 18% dei voti, Daniele Dal Moro, con il 16% dei voti, Nicole Murgia, con il 14% dei voti, Andrea Maestrelli, con il 12% dei voti, e Sarah Altobello, risultata la meno votata e dunque a rischio eliminazione, con il 10% dei voti”, si legge su Novella 2000.



Che Sarah sia indigesta ad un parte del pubblico si capisce anche dal tenore dei commenti che piovono su di lei: “Sarah sei falsa come la tua parlata i baresi non parlano così .Non sei una che vola sola sei una chiacchierina e pettegola oltre che finta”. Una parte degli spettatori ha già dato la sua sentenza.