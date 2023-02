Elenoire Ferruzzi nuda sui social. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha spaccato a metà l’opinione pubblica in seguito alla sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Toni e affermazioni dell’ex gieffina che non sempre sono passate per ‘buone’, ma lei ha comunque proseguito per la sua strada senza mai mostrare alcun rimpianto.

Fin da subito Elenoire Ferruzzi non ha mai nascosto a nessuno il suo percorso. Nata uomo, l’ex gieffina si è sottoposta a una operazione per cambiare sesso a 18 anni. Rispondendo ad alcuni haters, aveva raccontato nel dettaglio di essere giuridicamente donna proprio a seguito dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposta appena raggiunta la maggiore età.

Leggi anche: Elenoire Ferruzzi, operata o no? La curiosità dei fan e la sua risposta definitiva





Elenoire Ferruzzi nuda sui social: la foto pubblicata su Instagram

“Mi dispiace contraddirti ma qui nessuno si sente donna. Io sono una donna per la legge italiana, ricordatelo bene. Il problema è il tuo, io non voglio essere ‘normale’ io voglio essere esattamente come sono e non devo dare assolutamente spiegazioni a niente a nessuno”, aveva raccontato Elenoire Ferruzzi, che in queste ore ha posato nuda.

E ancora: “Ah dimenticavo, io all’età di diciott’anni mi sono operata e quindi morfologicamente e giuridicamente sono donna che poi io non voglia essere come voi è un altro discorso”. Elenoire Ferruzzi ha posato nuda sui social scatenando una marea di insulti social. Nello scatto l’ex gieffina indossa solo un minislip e ha il seno coperto da sue stelline.

Su Instagram Elenoire Ferruzzi ha posato nuda. La fotografia è in bianco e nero e l’ex gieffina si mostra senza veli. I capezzoli sono coperti solo da due sticker a forma di stella e le parti intime poco nascoste da uno slip a dir poco striminzito. Sotto al post una valanga di commenti, insulti ma anche complimenti: “Ti si vede il pistolino zia”, “l mio commento è… Perché?”, “Una caduta di stile”, “Se non vi piace non mettete like e basta non rompete i cogl…”.