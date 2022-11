Elenoire Ferruzzi replica all’attacco degli hater. L’ex gieffina ha decisamente spaccato a metà l’opinione pubblica in seguito alla sua permanenza nella casa del GF Vip 7. Toni e affermazioni dell’ex gieffina che non sempre sono passate per ‘buone’, ma lei ha comunque proseguito per la sua strada senza mai mostrare alcun rimpianto.

Elenoire Ferruzzi risponde alla curiosità dei fan. Nelle ultime settimane gli utenti sono passati all’attacco più sferrato, prendendo di mira non solo la sorella di Nikita Pelizon, Jessica, ma anche Elenoire Ferruzzi che ha abbandonato il gioco del reality show di Alfonso Signorini tornando alla sua vita di sempre. Parole non sempre felici su di lei che oggi sono andati incontro alla replica a tono da parte dell’ex gieffina.

Elenoire Ferruzzi risponde alla curiosità dei fan: “Ma sotto come sei?”

Offese e continue critiche a partire dal modo di vestirsi, fino ad arrivare a chiedere se si possa sentire realmente una donna. Elenoire Ferruzzi non ha mai nascosto a nessuno il suo percorso, mettendo nero su bianco cosa ha comportato e comporta ad oggi. I commenti degli hater mirano dritti a colpire nel segno, come questo: “Dovevi morire in quel letto di ospedale”. Elenoire Ferruzzi ha risposto su Twitter postando un video che la ritrae in passerella al ACTN1 Show acclamata da flash e applausi del pubblico. Poi su Instagram la risposta alla curiosità dei fan: “Ma sotto come sei?”. (“Quanto ho speso per essere così”. Elenoire Ferruzzi, la cifra choc per chirurgia e tutti i ritocchi).

“Ma spiegatemi dove vedete la bellezza. Perché è un trans che si sente donna. Ok ti stimo, ma conciata così come fate a dire bella. Dai siate onesti. Il chirurgo poteva fare di meglio e le unghie e le ciglia vanno ridimensionate. Dai non ditemi il contrario che non vi credo. Io accetto che sia nato uomo in un corpo di donna ma ti sto dicendo che potresti essere più bella con unghie normali e ciglia da donna credimi“, ha commentato un utente sui social.

"Dovevi morire in quel letto di ospedale" io vi rispondo cosi ACTN1 show.

La replica di Elenoire Ferruzzi è arrivata come sempre puntuale e senza troppi filtri: “Mi dispiace contraddirti ma qui nessuno si sente donna io sono una donna per la legge italiana ricordatelo bene. Il problema è il tuo, io non voglio essere ‘normale’ io voglio essere esattamente come sono e non devo dare assolutamente spiegazioni a niente a nessuno. Ah dimenticavo io all’età di diciott’anni mi sono operata e quindi morfologicamente e giuridicamente sono donna che poi io non voglia essere come voi è un altro discorso“.