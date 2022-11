“Ho denunciato tutto alla polizia”. Elenoire Ferruzzi choc, brutte cose: la costretta decisione

Elenoire Ferruzzi alla carica dopo il GF Vip 7. Nonostante non faccia più parte del cast del reality show di Alfonso Signorini, lei ha subito comportamenti gravissimi ai suoi danni anche nell’ultimo periodo e per questo motivo ha deciso di correre ai ripari e farsi valere. Non a caso ha contattato i suoi avvocati e ha messo in mezzo anche la polizia. Una decisione molto forte, ma allo stesso tempo inevitabile, da parte dell’ex gieffina. Non sappiamo se ne vorrà discutere anche nel programma, ma intanto è attiva sui social network.

Elenoire Ferruzzi dopo il GF Vip 7 si è stancata di questi soprusi, dei quali ne ha parlato sui social anche nelle scorse settimane, e ora ha voglia di combatterli fino in fondo. Intanto, giorni fa si è soffermata anche sulla spesa legata agli interventi estetici: “Per rifarmi gli zigomi ho speso 7mila euro, le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi. Il seno l’ho rifatto cinque volte: è costato 10mila euro per ogni intervento. Il sedere mi è costato 15mila euro. In tutto ho speso circa 200mila euro”. Vediamo ora cosa ha rivelato.

Elenoire Ferruzzi dopo il GF Vip 7: “Partite denunce alla polizia”

Ormai è furibonda Elenoire Ferruzzi. Dopo il GF Vip 7 ne ha subite di tutti i colori e ora è passata al contrattacco, come spiegato sui social e riferito da Biccy: “La cosa che mi fa più ridere è che sono talmente pieni di risentimento di invidia e di rabbia che insultano l’immagine di questa donna (credendo sia io)che è stata un’attrice hard negli anni 90 e che ora non c’è nemmeno più. Che cheap. Gli insulti? Poi quando arriva la notifica della denuncia con richiesta di danni dalla Polizia di Stato, piangono. Ecco, quello è il momento che sto aspettando”.

Poi Elenoire ha aggiunto: “Poi questi parlano di pareri (e non lo sono affatto) visto che io sono un personaggio pubblico. Quindi giustificano tutto con il fatto che devo essere riempita di minacce, di offese, illazioni e cose allucinanti. Rendetevi conto come stanno messi. Mostro? Guardate che è un termine che ha un’origine bellissima, vuol dire meraviglioso, capace di svelare la nascosta relazione tra uomini e dei e deriva direttamente dalla parola monere, che vuol dire avvertire”. E infine ha postato una foto eloquente legata alle sue azioni legali.

E su Instagram Elenoire Ferruzzi ha postato una foto relativa alle sue querele presso la procura della Repubblica di Milano e ha commentato: “Tutte le querele sono state depositate dai miei legali, riceverete presto le notifiche e la richiesta di danni ovviamente, il mostro agisce sempre. Non dimenticatevelo mai”.