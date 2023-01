Lunedì 23 gennaio in onda un’altra puntata in diretta del GF Vip 7 e uno dei concorrenti dovrà lasciare per sempre la casa. In nomination ci sono ben sei vipponi. In nomination ci sono Wilma, George, Giaele, Alberto, Sarah e Nikita. Uno di loro dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Dai sondaggi della piattaforma Forumfree la preferita è Nikita Pelizon, seguita da Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Sarah Altobello e George Ciupilan.

Ultima della lista è Wilma Goich. Un paio di settimane fa la cantante era stata eliminata ma era rientrata grazie al biglietto di ritorno. In attesa della nuova puntata del GF Vip 7, i vipponi di preparano e in queste ore ha fatto scalpore un video di Antonella ed Edoardo.

GF Vip 7, Antonella parla del ciclo ed Edoardo la sgrida

Nel filmato si vedono alcuni concorrenti del GF Vip 7 e si sente Antonella Fiordelisi pronunciare la frase “Comunque devo andare a cambiarmi l’assorbente“. La reazione di Edoardo Donnamaria è stata molto criticata sui social. Il volto di Forum ha infatti commentato: “Amore, ma che ca**o dici? Ma ti sembra una frase da dire? Mi vado a cambiare l’assorbente?“.

Nel filmato del GF Vip 7 si vedono i due discutere. “Ma sei geloso perché dico che mi vado a cambiare?“, “E che devo dire? Vado in bagno? Che cambia?“, ha detto Antonella Fiordelisi. A questo punto Edoardo ha concluso: “Fai come ti pare, ma non è carino dire che devi andarti a cambiare l’assorbente“. “Voi siete tutti pazzi, mamma mia“, è il commento della ex schermitrice prima di allontanarsi. Sui social molti utenti hanno criticato la reazione di Donnamaria alla frase della fidanzata.

“Addirittura riprende Antonella solo perché ha osato dire in pubblico che doveva andare a cambiarsi l’assorbente. Come se nel 2023 ancora ci dovessimo scandalizzare se una donna parla di ciclo“, ha scritto una utente Ma altri lo difendono: “Non è questione di scandalizzarsi o no, ma è una cosa che non si dice in pubblico, soprattutto in cucina“.