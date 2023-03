GF Vip 7, la previsione sulla coppia più chiacchierata di sempre. Riflettori che non possono che restare accesi sul reality show di Alfonso Signorini che si accinge verso la serata conclusiva, quella che decreterà la vittoria ufficiale di un solo concorrente. Nel corso dell’attuale edizione del programma, sono nati molti amori, ma quello più discusso è stato senza alcun dubbio quello scoccato tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ma quanto durerà tra di loro? Ecco chi ha risposto a questa domanda.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si lasceranno, la previsione choc di Francesco Chiofalo. Il pubblico italiano ha avuto modo di apprendere diversi e svariati dettagli sulla vita sentimentale della gieffina. Sicuramente il ‘caso’ di Gianluca Benincasa è stato quello più chiacchierato, ma anche Francesco Chiofalo ha avuto qualcosa da sottolineare sull’ex fiamma che ad oggi si dice così tanto innamorata di Edoardo Donnamaria al punto da pensare già a una convivenza.

Leggi anche: “Ha scoperto tutto…”. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, i fan tremano: la verità in faccia dopo la squalifica dal GF Vip





Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si lasceranno, la previsione choc di Francesco Chiofalo

“Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare. Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui sia nata una storia come la nostra. Non si può descrivere. Una delle cose più belle e vere che io abbia mai provato”, sono state le parole di Antonella Fiordelisi poco dopo la squalifica del fidanzato dal reality show di Alfonso Signorini. La storia d’amore tra i due sta prendendo una piega importante, ma Francesco Chiofalo non trattiene i suoi dubbi a riguardo.

Francesco Chiofalo ha parlato su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ai microfoni di Turchesando su Radio Cusano Campus. La sua previsione non è delle migliori. “Dalla miscela tra Antonella ed Edoardo uscirebbe un bel ragazzetto, quindi spero che abbiano figli maschi”, poi però aggiunge: “L’amore tra lei ed Edoardo è una cosa del momento, il padre incomincerà a rompere perché è geloso della figlia. Finirà perché la lascerà lui. Edoardo viene da una buona famiglia e i suoi genitori non vorranno avere a che fare con quelli di Antonella. Si incrineranno i rapporti”.

Poi Francesco Chiofalo tira in ballo anche la famiglia di lei: “I genitori di Antonella sono venuti anche contro di me, al padre non sono mai andato a genio. E’ una persona medievale, bigotta. Vedendo un personaggio come me, sbianca. Se io fossi un uomo di 60 anni e mia figlia mi facesse vedere un individuo come me, le direi di buttarlo fuori casa. Ormai viviamo in un mondo di politically correct e non me lo puoi più dire che non va bene il tatuaggio. In casa Gucci invece sono stato accolto perché loro sono intelligenti”. Quella di Chiofalo resta solo una previsione e solo il tempo saprà fornire le giuste risposte.