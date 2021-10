“Ecco chi vince”. GF Vip 6, da fuori ne sono convinti: gli indizi portano tutti allo stesso nome

Da fuori c’è chi è certo su colui che vincerà il ‘GF Vip 6’. Manca ovviamente tantissimo ancora alla conclusione del reality show, eppure ci sarebbe un concorrente che sarebbe super favorito alla vittoria finale. Le sue dichiarazioni sono bomba e molti saranno d’accordo con la persona in questione. Anche se ovviamente negli anni non sono mancate le sorprese. Ad esempio, nella passata edizione invece i pronostici sono stati rispettati con il successo dell’influencer Tommaso Zorzi.

Qualche ora fa ad apparire in video su Mediaset Extra, durante la diretta h24, è stato Papa Francesco sulla regia numero 2 del ‘GF Vip’. Ecco cosa è stato fatto vedere: “Sabato 9 ottobre, nell’Aula nuova del Sinodo, sono previsti lavori in seduta plenaria e lavori in gruppi linguistici. Presenti rappresentanti del popolo di Dio, tra delegati delle riunioni internazionali delle Conferenze episcopali ed organismi assimilati, membri della Curia romana”. Una gaffe che è passata di diritto nella storia della tv.

A parlare è stato un ex gieffino, che si è soffermato anche sulla conoscenza tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, avvenuta al ‘GF Vip 6’: “Lulù è una ragazza molto dolce, ma anche terribilmente insicura, quindi con questo sentimento verso Manuel credo che rinforzi anche la sua personalità. Credo che Manuel le piaccia ma non penso ci sia tutto questo amore che a volte si percepisce”. Poi ha detto per chi tifa, anche se il favorito è un altro: “Tifo per Manila Nazzaro”. E ha spiegato anche le ragioni.





A dire la sua è stato Andrea Casalino, che ha aggiunto su Manila Nazzaro: “Lei è la meno stratega ed è pure più spontanea rispetto ad Aldo Montano, che è una persona squisita ed un leader però secondo me è uno stratega”. Ma c’è uno che è candidato a vincere: “Manuel Bortuzzo è una vittoria annunciata, ma il GF Vip potrebbe riservare delle sorprese. Potrebbero vincere una Manila Nazzaro o un Aldo Montano che sanno essere leader e sanno comunicare in modo semplice”. Staremo a vedere.

A proposito di Andrea Casalino e della sua breve avventura al ‘GF Vip 6’, aveva fatto una confessione bomba: “Sono stato fidanzato con una tronista di Uomini e Donne”. Una seguace del sito ‘Il Vicolo delle News’ ha fatto una ricerca ed è arrivata ad una conclusione: si tratterebbe della bellissima Sara Shaimi. Non ci sono conferme, ma nemmeno smentite da parte della diretta interessata.