Dentro la casa del GF Vip 6 è una vigilia di Capodanno agitata, a tenere banco è ancora il rapporto tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Dopo l’ingresso di Alessandro Basciano nella casa infatti i rapporti tra le due sono stati altalenanti. Pochi giorni fa Jessica aveva usato parole dure nei confronti di Sophie. “Sono rimasta delusa dal modo di fare di lui. Poi anche da lei perché mi ha mentito, – è stato lo sfogo di Jessica con Manuel Bortuzzo – perché era ovvio che le piacesse e invece me l’ha negato”.



“Mi ha detto ‘ma figurati che se ti interessa a te mi faccio da parte’. Alla faccia, ha fatto mille passi in avanti con lui. Quindi lì mi prendi in giro. Poi sai cos’è, quando nessuno ti considera, poi inizi a non apprezzarti£. ha detto la concorrente del GF Vip. Manuel Bortuzzo ha cercato di consolare la ‘cognata’. “Ti auguro che trovi uno che si innamori davvero di te e delle cose che hai e che gli altri non hanno. Hai dei bei modi di fare, una gentilezza unica. Ci vuole uno che si appassioni a te”. Aveva detto.



Ora a parlare è Sophie Codegoni. “Per me stare con voi è un piacere ma anche una difficoltà agli occhi degli altri che ogni volta dicono che sto lì e facciamo il triangolo” ha confessato la giovane principessa. “Passare per quella che si vuole infilare in una cosa non mi va” ha aggiunto la Selassié. “Le tue battute fatte con Soleil mi hanno ferita, sai che lei non ci pensa due volte ad attaccarmi”.







Ha prontamente replicato Sophie Codegoni “Mi hanno messo anche le pulci nell’orecchio riguardo il tuo comportamento”. Sophie ci ha tenuto a chiarire il suo rapporto con Jessica: “Siamo un gruppetto, passiamo il tempo tutti e tre insieme. Tu sei una mia amica […] Non dubitare mai della fedeltà che do a te e del valore che do all’amicizia. Non farei mai niente che possa andare contro il nostro rapporto”.



Parole che non hanno convinto Soleil e Katia Ricciarelli non hanno gradito il comportamento che le due ragazze hanno tenuto una nei confronti dell’altra. Per questo hanno già deciso che le nomineranno nel corso della puntata di lunedì prossimo.