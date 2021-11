“Squalificato, ha violato il regolamento”. Alex Belli, l’annuncio bomba di Sophie Codegoni al GF Vip

Alex Belli rischia di essere squalificato dal Grande Fratello Vip. L’attore e modello è uno dei gradi protagonisti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e nell’ultima settimana ha fatto parlare di sé per la lite con l’amico Aldo Montano e l’amicizia con Soleil Sorge.

Delia Duran, la moglie di Alex Belli, ha incontrato l’influencer sulla passerella, davanti alla famosa porta rossa, nel corso della diretta di venerdì 5 novembre 2021. Dopo i baci e le coccole tra il marito e Soleil Sorge, la modella ha scritto una lettera indirizzata all’attore con il quale ha avuto un incontro nella casa.

GF Vip 6, Sophie Codegoni: “Alex Belli squalificato”

Conclusa la puntata, Alex Belli, annebbiato dalla discussione con la moglie e preso dall’impeto di voler uscire dalla Casa per seguire la sua Delia, si è diretto verso la Porta Rossa, ma è stato fermato da Soleil, che ha cerca di farlo ragionare. “Io vado fuori ragazzi, non vengo in confessionale. Sole io non ce la faccio più a stare qua dentro lo capisci? Tu devi rimanere qua dentro. Devi restare e io non voglio metterti in questa roba qui. Mi dispiace di averti trascinato in questa situazione”, ha detto l’attore.





Dopo una lunga chiacchierata Alex Belli ha desistito e si è sfogato con l’amico e collega Davide Silvestri. Il ‘pericolo fuga’ è scampato ma ora all’orizzonte si prospetta una possibile eliminazione dal gioco per il vippone. Stando a quanto detto da Sophie Codegoni, Alex Belli avrebbe violato il regolamento aprendo la seconda porta rossa.

Sophie dice che da regolamento Alex dovrebbe essere squalificato perché ha aperto la seconda porta rossa.



“Certo che dovrà uscire ve lo assicuro. – ha detto Sophie – Guardate che ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno. Ragazzi è ovvio che è squalificato. Ma no, guardate che questo è il regolamento. Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima ovviamente. Vi dico che l’ho visto io è. L’ha aperta, ok che non è uscito, ma l’ha aperta. Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato. Vuol dire che nemmeno più in studio puoi andare. Questo è il regolamento. – ha concluso la Codegoni – L’ho letto sul contratto e poi è sempre successo così”.