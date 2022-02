Sono momenti difficili quelli vissuti da Lulù Selassiè al GF Vip 6 dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo. Dopo un continuo tira e molla, il nuotatore si è lasciato andare ai suoi sentimenti innamorandosi perdutamente della principessa, che in questi mesi ha lottato non poco per conquistarlo.

“Sono entrato nella casa senza pensare all’amore. Ho sfidato tutti i campi e ci sono riuscito anche in questo, quindi sono contento. Io e Lulu? Mi rimetto a posto e poi cominciamo più forte di prima”, aveva detto il nuotatore prima di abbandonare la casa. “Quando passano gli anni. tra poco sono tre anni dall’incidente, arrivano momenti in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare la luce, uno spiraglio di luce, ti dà forza. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare”.

In questi giorni Lulù ha litigato con Sophie Codegoni a causa di un paio di lenzuola, quelle preferite da Manuel Bortuzzo e se l’è presa anche con gli autori del GF Vip 6 e Alex Belli: “Che figura di Alex. Già che lo mettono in prima fila, ridicolo… un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie… no? Lo metti pure in prima fila. Io non l’avrei fatto venire nemmeno in studio perché è andato via dalla Casa contro le regole. È scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro…”.





Insomma, l’animo della principessa non è per niente tranquillo e basta poco per far scattare la sua ira. Ed è proprio quello che è successo nelle ultime ore tra Lulù e Miriana a causa di un cambio posto durante l’allenamento in piscina. “Ci rimango male perché ho un sacco di cose per la testa, mi manca Manuel…” ha detto Lulù Selassiè lamentandosi con la Trevisan, che le ha risposto: “Me ne vado io dai”. Visibilmente innervosita per l’atteggiamento assunto dalla e principessa è poi sbottata: “Siamo tristi tutti e io non vedo mio figlio da cinque mesi”. A commentare il comportamento di Lulù ci ha pensato anche Sonia Bruganelli, che però ci ha ripensato, ha cancellato il post e ne ha fatto un altro meno velenoso.

Ovviamente gli utenti social avevano già screenshottato il primo post e hanno criticato Sonia Bruganelli per il modo con cui ha descritto Lulù. “Non si può giustificare ogni capriccio di Lulù” Disse colei che ha giustificato le frasi razziste, omofobe, misogine di Katia con la stanchezza e si è complimentata con chi le ha fatto muro e fa la fan di Soleil invece che l’opinionista. IMBARAZZANTE!”, è solo uno dei tanti commenti lasciati su Twitter.