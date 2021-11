Nella serata dell’8 novembre c’è stata una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip 6’ con Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ci sono stati diversi momenti particolari, con Giucas Casella tra i protagonisti assoluti. Infatti, è scoppiato a piangere quando le è stata mostrata la cagnolina Nina e poi si è clamorosamente spogliato davanti alle telecamere. Da segnalare anche uno scontro furioso tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Ma ora è Soleil Sorge a finire nuovamente nel mirino.

Prima dell’appuntamento su Canale 5, la vippona è stata criticata per un suo atteggiamento irrispettoso nei confronti di altre coinquiline. Ha deciso di non lavare i piatti sporchi presenti in cucina e ha iniziato a deridere le altre donne, intente con le pulizie. In particolare, a mettersi al lavoro erano state Jessica Selassié, Carmen Russo e Manila Nazzaro e lei ha detto: “Hai voluto cucinare? E adesso pulisci. Ti piace preparare la torta e pulisci”. Ha iniziato a ridere, prendendosi gioco delle altre donne, ridendo con l’attore Belli.

Anche stavolta Soleil Sorge ha ottenuto un riconoscimento importante, infatti è stata la più votata da parte del pubblico, che l’ha eletta dunque come sua preferita. Eppure in molti sono scettici su quanto avvenuto, visto che sui social network ci sono tantissime persone che non apprezzano il suo comportamento nella Casa più spiata d’Italia. Per questa ragione sarebbe inspiegabile come faccia a ricevere così tanti consensi. Ed è quindi spuntata un’ipotesi clamorosa, con tanto di prove che sarebbero schiaccianti.





Sono uscite fuori alcune chat private riguardanti Soleil Sorge, dove ci sarebbero le prove di un televoto truccato. L’influencer Deianira Marzano ha reso tutto pubblico e gli utenti si sono imbestialiti. Tra i messaggi che proverrebbero anche dal suo staff, è stato scritto: “Buon divertimento, by staff”. Ovviamente non è da escludere che questi account creati ad hoc per votarla siano stati aperti da seguaci della gieffina e che quindi il suo staff ne sia all’oscuro. Si attendono delucidazioni a stretto giro di posta.

Comunque, durante l’ultima puntata Alex Belli ha confessato davanti a Soleil Sorge: “Io e Delia abbiamo semplicemente fatto delle promesse di matrimonio e una festa per celebrare il nostro amore. Ci siamo sposati con il nostro rito religioso”. Una vicenda tutta da ridere: Alex e Katarina al momento sono solo separati, per la legge.