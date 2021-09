Ora sì che manca una manciata di giorni all’inizio del GF Vip 6. Tutti sintonizzati su Canale 5 lunedì 13 settembre dove, ovviamente in prima serata, Alfonso Signorini darà il via a questa nuova, attesissima edizione del reality. Durerà 9 mesi a quanto pare e in studio vedrà la presenza di due opinioniste d’eccezione, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma le novità non sono certo finite qui: il pubblico vedrà anche un restyling completo della Casa.

La zona della suite/tugurio è stata rispolverata e cambiata: quest’anno gli architetti hanno giocato sul tema della barca in stile Love Boat. Dunque la suite in prima classe contro il tugurio nella stiva. “Ci sarà anche la Love Boat – ha spiegato Alfonso Signorini al settimanale Chi – In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave e ventilatori per ricreare l’effetto del vento. Poi c’è la zona meno confortevole: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio”.

GF Vip 6, “due vipponi si sono accordati”

Andrea Palazzo, storico capo progetto del GF Vip 6 ha detto sempre a Chi che hanno “giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie arrivata in Italia negli Anni 80. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio”.





Ma ora una ‘sorpresa’ arriva da Amedeo Venza. Più che una sorpresa uno scoop: l’influencer ha detto via social di essere venuto in possesso di segnalazioni piccanti che riguardano due vipponi. Vipponi che, nello specifico, fingeranno di nutrire un interesse reciproco proprio per generare sgomento e curiosità e restare il più a lungo possibile in Casa, sostiene Venza.

Amedeo Venza aveva già diffuso la notizia secondo cui tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ci fosse un flirt in atto, ma stavolta aggiunge che lui pare sia fidanzato ma ciò nonostante sembrerebbe essersi accordato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per simulare un flirt. Quindi, sempre secondo l’indiscrezione del noto influencer, una volta entrati in Casa i due dovrebbero cominciare a fingersi interessati l’uno all’altra per spingere il pubblico a salvarli dal televoto.