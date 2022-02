Alfonso Signorini aveva annunciato che ci sarebbe stata una punizione per un concorrente e così è stato: durante la diretta di giovedì 17 febbraio, il conduttore del GF Vip 6 ha letto il comunicato degli autori alla Casa.

Diverse e continue infrazioni del regolamento e di un atteggiamento “arrogante ed intimidatorio” hanno costretto il GF Vip 6 a prendere un provvedimento nei confronti di Alessandro Basciano. Oltre a togliere il microfono, il concorrente ha usato toni forti durante una lite con la fidanzata Sophie Codegoni e per questo motivo il GF Vip 6 ha deciso di punirlo.

Alessandro Basciano è andato direttamente in nomination e rischierà l’eliminazione durante la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha provato a discolparsi e anche Sophie Codegoni ha cercato di prendere le sue parti, ma il GF Vip è stato irremovibile.





“Non prendere questa nomination come un attacco personale, stiamo punendo gli atteggiamenti. Il pubblico sa che sei una brava persona, è lui che decide”, ha detto Alfonso Signorini. Alessandro Basciano ha tentato di dare la sua versione dei fatti ma anche dallo studio il parere è stato unanime. La mattina dopo la diretta, Soleil Sorge ha commentato la decisione del GF Vip rivelando qualcosa di inaspettato.

Soleil che smerda il provvedimento dato ad Alessandro, gli autori e i due pesi e due misure 🙌🏻🙏🏻✈



"ieri Alessandro é stato ripreso per il modo, però a Delia che ha tirato uno schiaffo ad Alex non é stato detto niente"



E tac censura 🤡🤡#gfvip #solearmy #basciagoni pic.twitter.com/SKGJNPnHey February 18, 2022

Secondo l’influencer, durante una lite Delia Duran avrebbe dato uno schiaffo ad Alex Belli ma in questo caso la questione sarebbe stata insabbiata. “Soleil che smerda il provvedimento dato ad Alessandro, gli autori e i due pesi e due misure – si legge su Twitter – “ieri Alessandro é stato ripreso per il modo, però a Delia che ha tirato uno schiaffo ad Alex non é stato detto niente”. E tac censura”.