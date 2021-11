Non c’è pace per Soleil Sorge, già alle prese con problemi all’interno del ‘GF Vip 6’. Ora una nuova accusa è arrivata dall’esterno del reality show di Alfonso Signorini ed è stata molto pesante. Ancora non ne sa nulla, ma non è da escludere che possa essere informata di questa situazione. Prima di parlarvi di queste rivelazioni scottanti, per chi non lo sapesse, nella puntata del 5 novembre ha avuto un confronto abbastanza duro con la modella Delia Duran, ovvero la moglie del gieffino Alex Belli.

La Duran ha detto che non ha avuto alcun rispetto e che si è comportata come una “gatta morta”. Inoltre, ha avuto qualche ora fa pure un battibecco con Miriana Trevisan. Proprio in riferimento anche alla vicenda di Delia, l’ex ‘Non è la Rai’ ha dichiarato: “Ho detto tutto, io non ho niente da nascondere hai capito? E non venire a insegnare a me, che prima stavi parlando di me e Nicola, quando io da te ho avuto solo consolazione. Adesso vuoi colpire me? Poi chi altro?”. Ma veniamo all’attualità.

A puntare il dito contro Soleil Sorge è stato stavolta Gabriele Parpiglia, che a ‘Casa Chi’ ha voluto rendere pubblica una notizia davvero clamorosa sulla vippona. Ovviamente tutto questo è accaduto prima di entrare nel programma Mediaset. Anzi, un bel po’ di tempo fa. Ma nessuno finora ne aveva parlato e inevitabilmente nemmeno la diretta interessata. Si sarebbe dunque comportata in modo assolutamente inadeguato con due personaggi famosi, rimasti molto delusi dal suo comportamento.





Secondo quanto raccontato da Parpiglia, Soleil Sorge avrebbe dato buca all’ultimo istante ai comici Lillo e Greg dopo ‘L’Isola dei Famosi’: “Quando è finita l’Isola, Lillo e Greg avevano scelto Soleil per la loro tournée teatrale. Questa storia non la sa nessuno. Circa 80 date a teatro. Soleil partecipò alle prime riunioni, alle visioni dei contratti, ci fu la conferenza stampa e partecipò. Salvo poi 10 giorni prima della partenza 0 a teatro, aveva deciso di andare a Ibiza con Jeremias Rodriguez, spegnere il telefono e non presentarsi più”.

Poi Parpiglia ha aggiunto su Soleil Sorge: “Questa al mio Paese è stata una pessima figura che delinea un po’ anche la serietà delle persone. Dici “ci sono” e poi non ci sei. Manchi di rispetto agli artisti e a chi ha lavorato per te. E questo conta più di ogni atteggiamento che qualcuno possa avere nei reality. Perché è nelle situazioni serie che si vedono realmente come sono le persone. Con questo credo di aver raccontato esattamente quanto sia leggera la ragazza”.