Nuovi tasselli si aggiungono alla telenovela di Soleil Sorge e Alex Belli al GF Vip 6, finita lunedì 13 dicembre dopo l’espulsione dell’attore, decisione presa per aver violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’uscita di scena di Alex Belli, Soleil Sorge si è confidata con i suoi coinquilini e in queste ore ha fatto delle rivelazioni molto pesanti sul suo rapporto con l’attore.

Davide Silvestri, che nella casa era uno dei vip più legati ad Alex Belli ma anche a Soleil Sorge, ha spiegato più volte di non avere chiara la situazione che si era creata tra i due amici e ora, dopo l’addio dell’attore al reality, è andato dall’influencer per chiedere delucidazioni. “Perché con me non ha mai voluto parlare di queste vostre cose private? Ci sono tanti tasselli che mancano in questa storia”, ha detto Davide Silvestri a Soleil Sorge, che ha deciso di aprirsi.

GF Vip 6, la confessione di Soleil Sorge: “Ho dovuto mentire”

“Forse lui aveva pianificato di farmi perdere la testa, così che mi innamorassi di lui qui dentro. Non ci credi che io sia così sprovveduta? No che non lo sono, io le cose le ho sempre viste e cercate di frenare. Le ho viste prima che lui le dicesse certe cose. Se ci ho giocato perché mi faceva comodo? Giocato? Andava contro qualsiasi cosa mia”.





“L’unico momento in cui sono stata falsa è stato quando a un certo punto ci chiedevano della nostra amicizia e di lui e di cose e io continuavo a dire che non c’era nulla in più dell’amicizia e che lui aveva questo rapporto. Non sapevo più come mentire per continuare a coprilo. Dai parliamoci chiaro era così”, ha detto ancora, per poi rivelare dettagli ‘scottanti’ su quanto Alex Belli diceva sotto le coperte.

“Non sapevo più come mentire per continuare a coprire Alex” #GFVIP https://t.co/m7rXdeKHH9 December 16, 2021

“Sai che ti dico, io non capivo come mai sotto le coperte o nei momenti dove sapevamo che non c’era nessuno che riprendeva, non comprendevo come mai diceva determinate cose. Erano cose forti e di cui poi non si prendeva la responsabilità e non ha finito in maniera coerente. – ha detto ancora – Quindi forse ha fatto tutto per show. Se ci fai caso ogni volta che io non l’ho tutelato e andavo contro quello che lui voleva far passare o essere davanti a tutti, andava fuori di testa e sbraitava”. Dopo la chiacchierata, Davide Silvestri si è confidato con Katia Ricciarelli spiegando di non crederle e, anzi, di volerla nominare la prossima settimana.